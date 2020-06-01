В Италии хотят принять второй Гран При вместо Сочи

Формула 1 опасается за возможность проведение Гран При в Сочи, Баку и Сингапуре, запланированных на сентябрь. Руководство чемпионата не уверено, что организаторы гонок согласятся проводить их без зрителей, а эпидемические условия в принимающих странах пока не позволяют проводить этапы со зрителями.

Данные опасения пока не позволяют Ф1 сформировать календарь на 2020 год. Возможная отмена одного или нескольких сентябрьских этапов означает необходимость расширения европейской части сезона. На данный момент она, предположительно, состоит из восьми гонок которые пройдут с начала июля по начало сентября. Планируется провести по два Гран При в Австрии и Великобритании, и по одной гонке в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии.

В случае, если сентябрьским этапам все же потребуется замена, провести лишний Гран При готовы в Италии. Местная автомобильная федерация уже изучает возможность проведения второй гонки через неделю после первой, запланированной на 6 сентября. При этом в Италии готовы как провести сразу два этапа в Монце, так и организовать второй заезд в Муджело без зрителей.

Однако, по данным Motorsport.com, в Сочи в рабочем режиме готовятся к проведению Гран При в запланированные даты с 24 по 27 сентября.

Дополнительная информация: Франко Нуньес