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Формула 1 Новость

В истории с увольнением Бинотто появились новые подробности

Журналисты Corriere della Sport собрали воедино всю информацию, связанную с нынешним положением главы Ferrari и его ближайшим будущим

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
В истории с увольнением Бинотто появились новые подробности
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О том, что большие боссы Ferrari не в восторге от выступлений гоночной команды в нынешнем сезоне, догадаться несложно. После уверенного старта чемпионата сложилось ощущение, что Скудерия будет в 2022-м главной силой в Ф1. Но весенние проблемы с надежностью, летние просчеты в тактике и осеннее усиление соперников привели к тому, что команда с большим трудом удержала даже вторые места в обоих зачетах Ф1.

На домашнем Гран При Италии в паддок приехал владелец компании Джон Элканн. Общаясь с журналистами, он вроде бы выразил поддержку главе команды Маттиа Бинотто, но сделал это так, что у всех сложились двойственные ощущения

Перед финалом сезона в Абу-Даби итальянские СМИ сообщили, что Бинотто за допущенные просчеты все-таки уволят, а его должность займет нынешний руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер. Скудерия все решительно опровергла – и на какое-то время даже показалось, что Маттиа действительно отбил атаку и переиграл своих оппонентов. 

Но уже в пятницу после завершения чемпионата публикации о его увольнении появились вновь. На этот раз вопрос назывался решенным – якобы, официального объявления можно ждать со дня на день. 

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Ferrari

Журналисты Corriere della Sport смогли разузнать дополнительные подробности этой истории, о которых сообщили своим читателям.  

По полученным ими данным, решение боссов отказаться от услуг Бинотто не было следствием внезапного порыва. Определенное недовольство зрело уже давно и постепенно оформилось в решение сменить главу команды – причем именно в тот момент, когда та закладывает базис для нового сезона. 

Такой подход очень характерен для Ferrari, при этом налицо неготовность команды обеспечить работу в переходной фазе. В то же время, в Маранелло не хотят скандала. Там признают заслуги Бинотто и даже готовятся к его торжественным проводам. Последние сомнения в том, что Маттиа не останется на своем посту, отпали после того, как пресс-служба внезапно прекратила как-то комментировать эту тему.  

Также доподлинно известно, что сразу после возвращения из Абу-Даби состоялась встреча Бинотто с большими боссами концерна – совладельцем Ferrari Джоном Элканном и генеральным директором Бенедетто Виньей. Источники говорят, что глава команды покинул ее удрученным.

По всей видимости, ему поставили в вину еще и тот факт, что Ferrari по ходу нынешнего сезона не смогла отстоять свои интересы. Прямо по ходу чемпионата Формула 1 несколько раз корректировала правила таким образом, что это играло на руку Mercedes и не сильно мешало Red Bull, но при этом ослабляло Скудерию. 

Политическая слабость старейшей и самой знаменитой команды Ф1 в действительности оказалась едва ли не более неприятным фактором в судьбе Бинотто, чем спортивные неудачи. 

Есть основания говорить, что сам Элканн – наследник клана Аньелли, основавшего FIAT – в целом был настроен более благодушно. Главным же идеологом увольнения Бинотто является Винья, второй человек в Ferrari, чьи позиции заметно усилились в последнее время. 

Именно он, как считается, будет временно руководить командой в переходной фазе до появления в Маранелло Фредерика Вассера. 

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