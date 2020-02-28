В Испании завершились тесты Формулы 1. В одну десятую секунды уложились три гонщика
На автодроме «Каталунья» финишировал шестой и последний день предсезонных тестов. Лучшее время показал Валттери Боттас на Mercedes W11, следом за ним расположились Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо. Трое лидеров показали очень плотные результаты, которые уместились в 0,1 секунды
Три лидера тестов Формулы 1 показали почти идентичные времена в финальный день испытательных заездов. По итогам пятницы, 28 февраля, Валттери Боттаса, Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо разделила одна десятая секунды. Эти три гонщика представляют разные команды с разными моторами: они используют силовые установки Mercedes, Honda и Renault соответственно.
На четвертом месте расположился представитель четвертого автопроизводителя, представленного в Формуле 1 – Ferrari. Пилот итальянской команды Шарль Леклер отстал от лучшего результата на 0,164 секунды. Первую пятерку замкнул действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
По ходу заключительного дня тестов большая часть пилотов опробовала сверхмягкие шины Pirelli. Речь идет о покрышках типа C5. Лучшее время Валттери Боттаса оказалось равно 1:16,196. Финн не смог перебить лучший результат первой недели тестов, который установил он сам. В прошлую пятницу на этой же трассе Боттас показал время 1:15,732.
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Motorsport.com вел текстовую онлайн-трансляцию всех шести дней предсезонных тестов Формулы 1.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Круги
|Шины
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1:16.196
|79
|С5
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|+ 0.073
|45
|С4
|3
|Даниэль Риккардо
|Renault
|+ 0.080
|65
|С5
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|+ 0.164
|181
|С5
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|+ 0.214
|90
|С5
|6
|Эстебан Окон
|Renault
|+ 0.237
|75
|С5
|7
|Серхио Перес
|Racing Point
|+ 0.462
|154
|С5
|8
|Карлос Сайнс
|McLaren
|+ 0.624
|163
|С4
|9
|Джордж Расселл
|Williams
|+ 0.675
|146
|С5
|10
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|+ 0.718
|160
|С4
|11
|Ромен Грожан
|Haas
|+ 0.841
|86
|С5
|12
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|+ 1.219
|115
|С5
|13
|
Кевин Магнуссен
|Haas
|+ 1.299
|29
|С5
|14
|Александр Элбон
|Red Bull
|+ 1.607
|59
|С5
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Сессия
|Пятница
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Автор
|Януш Смиловский
В Испании завершились тесты Формулы 1. В одну десятую секунды уложились три гонщика
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