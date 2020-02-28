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В Испании завершились тесты Формулы 1. В одну десятую секунды уложились три гонщика

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В Испании завершились тесты Формулы 1. В одну десятую секунды уложились три гонщика
Автор:
, Журналист (Польша)
Соавтор: Антон Погорельский
28 февр. 2020 г., 17:05

На автодроме «Каталунья» финишировал шестой и последний день предсезонных тестов. Лучшее время показал Валттери Боттас на Mercedes W11, следом за ним расположились Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо. Трое лидеров показали очень плотные результаты, которые уместились в 0,1 секунды

Три лидера тестов Формулы 1 показали почти идентичные времена в финальный день испытательных заездов. По итогам пятницы, 28 февраля, Валттери Боттаса, Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо разделила одна десятая секунды. Эти три гонщика представляют разные команды с разными моторами: они используют силовые установки Mercedes, Honda и Renault соответственно.

На четвертом месте расположился представитель четвертого автопроизводителя, представленного в Формуле 1 – Ferrari. Пилот итальянской команды Шарль Леклер отстал от лучшего результата на 0,164 секунды. Первую пятерку замкнул действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

По ходу заключительного дня тестов большая часть пилотов опробовала сверхмягкие шины Pirelli. Речь идет о покрышках типа C5. Лучшее время Валттери Боттаса оказалось равно 1:16,196. Финн не смог перебить лучший результат первой недели тестов, который установил он сам. В прошлую пятницу на этой же трассе Боттас показал время 1:15,732.

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Motorsport.com вел текстовую онлайн-трансляцию всех шести дней предсезонных тестов Формулы 1.

Позиция Гонщик Команда Время Круги Шины
1 Валттери Боттас Mercedes 1:16.196 79 С5
2 Макс Ферстаппен Red Bull + 0.073 45 С4
3 Даниэль Риккардо Renault + 0.080 65 С5
4 Шарль Леклер Ferrari + 0.164 181 С5
5 Льюис Хэмилтон Mercedes + 0.214 90 С5
6 Эстебан Окон Renault + 0.237 75 С5
7 Серхио Перес Racing Point + 0.462 154 С5
8 Карлос Сайнс McLaren + 0.624 163 С4
9 Джордж Расселл Williams + 0.675 146 С5
10 Даниил Квят AlphaTauri + 0.718 160 С4
11 Ромен Грожан Haas + 0.841 86 С5
12 Кими Райкконен Alfa Romeo + 1.219 115 С5
13

Кевин Магнуссен

 Haas + 1.299 29 С5
14 Александр Элбон Red Bull + 1.607 59 С5
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Пятница
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Автор Януш Смиловский

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