В Испании завершились тесты Формулы 1. В одну десятую секунды уложились три гонщика

Три лидера тестов Формулы 1 показали почти идентичные времена в финальный день испытательных заездов. По итогам пятницы, 28 февраля, Валттери Боттаса, Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо разделила одна десятая секунды. Эти три гонщика представляют разные команды с разными моторами: они используют силовые установки Mercedes, Honda и Renault соответственно.

На четвертом месте расположился представитель четвертого автопроизводителя, представленного в Формуле 1 – Ferrari. Пилот итальянской команды Шарль Леклер отстал от лучшего результата на 0,164 секунды. Первую пятерку замкнул действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

По ходу заключительного дня тестов большая часть пилотов опробовала сверхмягкие шины Pirelli. Речь идет о покрышках типа C5. Лучшее время Валттери Боттаса оказалось равно 1:16,196. Финн не смог перебить лучший результат первой недели тестов, который установил он сам. В прошлую пятницу на этой же трассе Боттас показал время 1:15,732.

Motorsport.com вел текстовую онлайн-трансляцию всех шести дней предсезонных тестов Формулы 1.