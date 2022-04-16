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Формула 1 Новости

В Имоле представят уникальный арт-проект, посвященный Сенне

На один из коллекционных шоу-каров нанесли дизайн, включающий в себя три различных ливреи машин трехкратного чемпиона

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Франко Нуньес
, Главный редактор Motorsport.com Италия
В Имоле представят уникальный арт-проект, посвященный Сенне
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Во время этапа Формулы 1 в Имоле, который состоится с 22 по 24 апреля, в рамках проекта «Senna Now» болельщикам представят уникальный арт-проект. Бывший шоу-кар McLaren, представленный коллекционером Джанлука Трамонти, перекрасили в довольно необычном стиле. На одной стороне машины нанесены три расцветки культовых болидов, за рулем которых и выступал Айртон Сенна, – Lotus, Williams и McLaren. Другую сторону «отдали» уличному французскому художнику Жисбару, создавшему дизайн, вдохновленный тем, что окружало трехкратного чемпиона мира.  

Также ожидается, что машину выставят на этапах в Майами и Монако, а позже и вовсе продадут на аукционе. Все вырученные средства с продажи перейдут в фонд Сенны.

Арт-машина Формулы 1
Арт-машина Формулы 1
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Арт-машина Формулы 1
Арт-машина Формулы 1
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Арт-машина Формулы 1
Арт-машина Формулы 1
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Арт-машина Формулы 1
Арт-машина Формулы 1
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Арт-машина Формулы 1
Арт-машина Формулы 1
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Арт-машина Формулы 1
Арт-машина Формулы 1
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Арт-машина Формулы 1
Арт-машина Формулы 1
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Арт-машина Формулы 1
Арт-машина Формулы 1
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