В Имоле хотят провести ГП без зрителей и не платить Ф1

Руководство гоночной трассы в Имоле намерено принять Гран При Формулы 1 в 2020 году. Автодрома нет в календаре серии, но его руководство хочет провести этап без зрителей в качестве замены одному из отмененных этапов.

«Эта ситуация дает нам шанс стать кандидатами на проведение Гран При в этом сезоне, – сказал президент автодрома Селватико Эстенсе в беседе Motorsport.com. – Им нужны гонки, чтобы выполнить контракт с FIA и провести чемпионат мира. Так почему бы не подумать об Имоле?

Конечно, многое будет зависеть от правительства: позволит ли оно нам проводить этап».

При этом у итальянской трассы нет возможности заплатить Формуле 1 промоутерский взнос, без которого место в календаре сейчас сохраняет только Гран При Монако.

«Конечно, мы предложим им трассу бесплатно, – отметил Эстенсе. – А расходы с нашей стороны можно обсудить. Мы можем попросить помощи у региона, но мы не в том положении, чтобы платить промоутерский взнос.

С пустыми трибунами проводить этап гораздо проще. Не надо заботиться о главной трибуне, вип-зонах и прочем. Конечно, так будет дешевле, чем проводить этап с полноценной организациейй».