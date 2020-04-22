В Имоле хотят провести ГП без зрителей и не платить Ф1
Руководители культовой трассы надеются воспользоваться эпидемической ситуацией и вернуться в календарь Ф1
Руководство гоночной трассы в Имоле намерено принять Гран При Формулы 1 в 2020 году. Автодрома нет в календаре серии, но его руководство хочет провести этап без зрителей в качестве замены одному из отмененных этапов.
«Эта ситуация дает нам шанс стать кандидатами на проведение Гран При в этом сезоне, – сказал президент автодрома Селватико Эстенсе в беседе Motorsport.com. – Им нужны гонки, чтобы выполнить контракт с FIA и провести чемпионат мира. Так почему бы не подумать об Имоле?
Конечно, многое будет зависеть от правительства: позволит ли оно нам проводить этап».
При этом у итальянской трассы нет возможности заплатить Формуле 1 промоутерский взнос, без которого место в календаре сейчас сохраняет только Гран При Монако.
«Конечно, мы предложим им трассу бесплатно, – отметил Эстенсе. – А расходы с нашей стороны можно обсудить. Мы можем попросить помощи у региона, но мы не в том положении, чтобы платить промоутерский взнос.
С пустыми трибунами проводить этап гораздо проще. Не надо заботиться о главной трибуне, вип-зонах и прочем. Конечно, так будет дешевле, чем проводить этап с полноценной организациейй».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Адам Купер
В Имоле хотят провести ГП без зрителей и не платить Ф1
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