Предыдущая / Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda
Формула 1 Новость

В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

Несмотря на прошлые разногласия, представители японской компании признались, что не будут накладывать вето на присутствие испанца в составе будущих партнеров

Джонатан Нобл
Автор:
Фернандо Алонсо, McLaren MP4-30 Honda, сход с трассы

С 2015 по 2017 годы Фернандо Алонсо выступал в Формуле 1 за McLaren-Honda. Тот период запомнился всем болельщикам постоянными проблемами с японскими моторами – они были недостаточно мощными, а их надежность не выдерживала никакой критики. 

Классической стала история на домашнем для компании японском Гран При в присутствии ее топ-менеджмента, когда от досады Фернандо бросил по радио: «Мотор GP2, аргхххх». Позже он извинился за эту фразу, но она мгновенно разлетелась в фанатском сообществе и стала частью фольклора Ф1. 

В ночь со вторника на среду Honda объявила, что с 2026 года начнет сотрудничество с Aston Martin – сейчас лидером этой команды является именно Алонсо.  

Читайте также:

И хотя к моменту начала сотрудничества гонщику уже исполнится 45 лет, его нынешняя форма не позволяет делать однозначный вывод, что к тому времени он уже завершит карьеру. 

Потому представителей Honda конечно же спросили, что они думают о возможности нового сотрудничества с двукратным чемпионом. 

Глава Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабе объяснил: «Если нам предстоит вновь объединить усилия с Алонсо в качестве гонщика, мы никаким образом не будем против его выступлений». 

Генеральный директор Aston Martin Performance Technologies Мартин Уитмарш добавил, что вопрос об испанском пилоте ни разу не обсуждался по ходу переговоров сторон.

«Нет, такого не было, – заверил он. – Сейчас Фернандо, без сомнений, делает для команды отличную работу, и мы рады, что он является частью проекта и вносит по-настоящему весомый вклад в общее дело как на трассе, так и за ее пределами. 

Конечно же, недавно я рассказал самому Фернандо о том направлении, которое мы выбрали.

Он очень умный человек. Уверен, все сразу вспомнили те слова, что он когда-то произнес. Но это произошло в пылу борьбы – хотя момент, конечно, вышел запоминающийся. Но, думаю, он понимает и уважает все то, что делает Honda».

Кроме Формулы 1, мотор Honda подвел Алонсо и в гонке «Инди-500» 2017 года, лишив реальных шансов на победу

Кроме Формулы 1, мотор Honda подвел Алонсо и в гонке «Инди-500» 2017 года, лишив реальных шансов на победу

Фото: Пирс Уильямс / Motorsport Images

Уитмарш продолжил: «Honda выиграла титулы в двух последних сезонах и – если, конечно, мы не побьем их – повторит такой результат в нынешнем году. Так что для нас это будет прекрасный партнер. И я не сомневаюсь, что Фернандо понимает это. 

Впрочем, 2026 год пока за пределами его периода планирования. А мы должны обеспечить его машиной, которая позволит стабильно побеждать в гонках. В нынешнем сезоне нам уже удалось сделать серьезный шаг вперед, но пока мы еще не достигли своих целей. 

Мы продолжаем совершенствовать команду и инфраструктуру, мы становимся все сильнее. Думаю, что еще до 2026 года мы обсудим с Фернандо его будущее

Надеюсь, что ближайшие годы он останется с нами. Будет здорово, если его нынешняя скорость и физическая форма сохранятся. И было бы просто прекрасно, если бы он остался за рулем и в 2026-м».

Ватанабе добавил, что Honda не будет вмешиваться в вопрос выбора пилотов, оставив его Aston Martin. 

«Наша позиция остается неизменной, – сказал представитель Honda. – Вопрос выбора пилотов остается в полной компетенции команды. Производитель силовых установок не влияет на такие вопросы. Мы оставим это Aston Martin».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Хюлькенберг решил заниматься на симуляторе Ferrari

Хюлькенберг решил заниматься на симуляторе Ferrari

Формула 1

Хюлькенберг решил заниматься на симуляторе Ferrari Хюлькенберг решил заниматься на симуляторе Ferrari

В Формуле 1 задумались о пересмотре лимита бюджетов

В Формуле 1 задумались о пересмотре лимита бюджетов

Формула 1

В Формуле 1 задумались о пересмотре лимита бюджетов В Формуле 1 задумались о пересмотре лимита бюджетов

Гонщики Alfa Romeo объяснили главные изменения в поведении машины

Гонщики Alfa Romeo объяснили главные изменения в поведении машины

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Гонщики Alfa Romeo объяснили главные изменения в поведении машины Гонщики Alfa Romeo объяснили главные изменения в поведении машины

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
«Он всегда ставил деньги выше титулов». Джордан упрекнул Алонсо

«Он всегда ставил деньги выше титулов». Джордан упрекнул Алонсо

Формула 1

«Он всегда ставил деньги выше титулов». Джордан упрекнул Алонсо «Он всегда ставил деньги выше титулов». Джордан упрекнул Алонсо

Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin

Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin

Формула 1

Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin

Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего

Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего

Формула 1
Гран При Майами

Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

Формула 1

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

Gazzetta: Honda приготовилась объявить о контракте с Aston Martin

Gazzetta: Honda приготовилась объявить о контракте с Aston Martin

Формула 1

Gazzetta: Honda приготовилась объявить о контракте с Aston Martin Gazzetta: Honda приготовилась объявить о контракте с Aston Martin

Мнение: сколько правды в слухах об альянсе Aston Martin с Honda?

Мнение: сколько правды в слухах об альянсе Aston Martin с Honda?

Формула 1

Мнение: сколько правды в слухах об альянсе Aston Martin с Honda? Мнение: сколько правды в слухах об альянсе Aston Martin с Honda?

Самое важное:

В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

F1 Формула 1

В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

F1 Формула 1

Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

F1 Формула 1

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»

McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»

F1 Формула 1
Гран При Монако

McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны» McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.