В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

С 2015 по 2017 годы Фернандо Алонсо выступал в Формуле 1 за McLaren-Honda. Тот период запомнился всем болельщикам постоянными проблемами с японскими моторами – они были недостаточно мощными, а их надежность не выдерживала никакой критики.

Классической стала история на домашнем для компании японском Гран При в присутствии ее топ-менеджмента, когда от досады Фернандо бросил по радио: «Мотор GP2, аргхххх». Позже он извинился за эту фразу, но она мгновенно разлетелась в фанатском сообществе и стала частью фольклора Ф1.

В ночь со вторника на среду Honda объявила, что с 2026 года начнет сотрудничество с Aston Martin – сейчас лидером этой команды является именно Алонсо.

И хотя к моменту начала сотрудничества гонщику уже исполнится 45 лет, его нынешняя форма не позволяет делать однозначный вывод, что к тому времени он уже завершит карьеру.

Потому представителей Honda конечно же спросили, что они думают о возможности нового сотрудничества с двукратным чемпионом.

Глава Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабе объяснил: «Если нам предстоит вновь объединить усилия с Алонсо в качестве гонщика, мы никаким образом не будем против его выступлений».

Генеральный директор Aston Martin Performance Technologies Мартин Уитмарш добавил, что вопрос об испанском пилоте ни разу не обсуждался по ходу переговоров сторон.

«Нет, такого не было, – заверил он. – Сейчас Фернандо, без сомнений, делает для команды отличную работу, и мы рады, что он является частью проекта и вносит по-настоящему весомый вклад в общее дело как на трассе, так и за ее пределами.

Конечно же, недавно я рассказал самому Фернандо о том направлении, которое мы выбрали.

Он очень умный человек. Уверен, все сразу вспомнили те слова, что он когда-то произнес. Но это произошло в пылу борьбы – хотя момент, конечно, вышел запоминающийся. Но, думаю, он понимает и уважает все то, что делает Honda».

Кроме Формулы 1, мотор Honda подвел Алонсо и в гонке «Инди-500» 2017 года, лишив реальных шансов на победу Фото: Пирс Уильямс / Motorsport Images

Уитмарш продолжил: «Honda выиграла титулы в двух последних сезонах и – если, конечно, мы не побьем их – повторит такой результат в нынешнем году. Так что для нас это будет прекрасный партнер. И я не сомневаюсь, что Фернандо понимает это.

Впрочем, 2026 год пока за пределами его периода планирования. А мы должны обеспечить его машиной, которая позволит стабильно побеждать в гонках. В нынешнем сезоне нам уже удалось сделать серьезный шаг вперед, но пока мы еще не достигли своих целей.

Мы продолжаем совершенствовать команду и инфраструктуру, мы становимся все сильнее. Думаю, что еще до 2026 года мы обсудим с Фернандо его будущее

Надеюсь, что ближайшие годы он останется с нами. Будет здорово, если его нынешняя скорость и физическая форма сохранятся. И было бы просто прекрасно, если бы он остался за рулем и в 2026-м».

Ватанабе добавил, что Honda не будет вмешиваться в вопрос выбора пилотов, оставив его Aston Martin.

«Наша позиция остается неизменной, – сказал представитель Honda. – Вопрос выбора пилотов остается в полной компетенции команды. Производитель силовых установок не влияет на такие вопросы. Мы оставим это Aston Martin».