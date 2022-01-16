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Формула 1 Новости

В Honda признали, что поспешили с уходом из Формулы 1

Автор:
Соавтор:
Рональд Фординг
, журналист

По словам главы программы японцев в Ф1 Масаши Ямамото, производителю стоило задержаться в чемпионате – но не исключено, что он еще вернется в гонки Гран При

В Honda признали, что поспешили с уходом из Формулы 1

В октябре 2020 года Honda удивила многих объявлением о свертывании программы в Формуле 1 после окончания сезона-21. Японца в общей сложности провели в чемпионате семь лет – сначала в сотрудничестве с McLaren, а затем переключившись на Red Bull.

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В ближайшие годы команда из Милтон-Кинса будет своими силами строить моторы по технологиям Honda, организовав для этого отдельное подразделение. 

Для самого производителя ситуация и вовсе выглядит предельно странной: Honda уходит именно в тот момент, когда после многих сложностей наконец-то смогла оказаться на вершине благодаря титулу Макса Ферстаппена. 

Отвечая на вопрос Motorsport.com, гоночный босс японцев Масаши Ямамото признал, что для прекращения программы этот момент подходит хуже всего. 

«Да, лично я полностью с этим согласен, – сказал он. – Но решение принимает компания, и мне понятно, что ими движет. Мы же в конечном счете можем только принять их выбор. 

Но мы продолжаем размышлять о будущем, и я очень надеюсь, что однажды Honda вернется в Ф1».

Ямамото добавил: «Все это грустно, но мы знали обо всем с октября 2020-го. И тем не менее, сделали в 2021-м все, что было возможно. 

Мы просто избрали иной психологический настрой и иначе выстраивали своб работу, иначе принимали решения. Мы старались сделать максимум возможного за то время, что у нас оставалось. 

Прежде всего это значило – сконцентрироваться на одном чемпионате. И сейчас я думаю, что мы выполнили свою работу в Ф1. Нам удалось достичь тех целей, которые мы перед собой поставили.

Все началось с партнерства с Toro Rosso, а годом позже мы стали работать и с Red Bull.

Тогда мы вместе нацелились через три года победить в чемпионате. Именно этого нам удалось добиться в 2021-м, так что это классная история, особенно учитывая, сколько сил мы ей отдали».

Говоря о будущей поддержке Red Bull, японец добавил: «Они будут делать все сами, но мы сформируем бригаду для поддержки в AlphaTauri и Red Bull. Хотя это, конечно, будут уже совсем другие отношения.

Все станет сложнее, но они они теперь сильнее, а самостоятельно производить моторы всегда полезно в плане интеграции. Мы в Honda всеми доступными силами постараемся помогать им, в том числе и ресурсами».

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