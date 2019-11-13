Honda потребовала честной борьбы между мотористами
На фоне подозрений в легальности мотора Ferrari технический директор Honda Тойохару Танабе рассказал, как его подчиненные поступают, когда придумывают те или иные способы сделать свой агрегат мощнее.
Во второй половине сезона соперники заподозрили Ferrari в использовании противоречащих правилам систем, за счет которых Скудерия могла вырваться в лидеры по уровню производительности моторов.
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По ходу Гран При США команда Red Bull направила в FIA описаниях трех вариантов, с помощью которых Скудерия в теории могла добиться прироста в мощности. FIA подтвердила, что предложенные Red Bull концепции незаконны – однако доказательств, что Скудерия использует такие решения, в настоящий момент нет.
Motorsport.com попросил прокомментировать ситуацию Тойохару Танабе, возглавляющего программу Honda в Ф1. «Есть несколько способов увеличить производительность мотора, –ответил японский специалист. – Есть кое-какие методы, связанные с топливом, сжиганием масла или чем-то вроде этого.
Но мы очень хотим честных гонок в соответствии с правилами FIA, уважения к этим правилам. Таково наше желание. Чтобы это было возможно, нам нужен контроль FIA.
Иногда отдельные команды или специалисты обдумывают те или иные способы улучшить производительность. Мы уточняем [у FIA], все ли в порядке. Если нам отвечают "нет", тогда мы эти способы не практикуем.
Возможно, кто-то продолжает заниматься чем-то подобным, когда нам уже ясно ответили "нет". Быть может, они перестанут. Тогда у нас будут честные гонки».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Льюис Дункан
Honda потребовала честной борьбы между мотористами
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