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Формула 1 / Новость

Honda потребовала честной борьбы между мотористами

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Honda потребовала честной борьбы между мотористами
Автор:
Соавтор: Скотт Митчелл
13 нояб. 2019 г., 10:28

На фоне подозрений в легальности мотора Ferrari технический директор Honda Тойохару Танабе рассказал, как его подчиненные поступают, когда придумывают те или иные способы сделать свой агрегат мощнее.

Во второй половине сезона соперники заподозрили Ferrari в использовании противоречащих правилам систем, за счет которых Скудерия могла вырваться в лидеры по уровню производительности моторов.

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По ходу Гран При США команда Red Bull направила в FIA описаниях трех вариантов, с помощью которых Скудерия в теории могла добиться прироста в мощности. FIA подтвердила, что предложенные Red Bull концепции незаконны – однако доказательств, что Скудерия использует такие решения, в настоящий момент нет.

Motorsport.com попросил прокомментировать ситуацию Тойохару Танабе, возглавляющего программу Honda в Ф1. «Есть несколько способов увеличить производительность мотора, –ответил японский специалист. – Есть кое-какие методы, связанные с топливом, сжиганием масла или чем-то вроде этого.

Но мы очень хотим честных гонок в соответствии с правилами FIA, уважения к этим правилам. Таково наше желание. Чтобы это было возможно, нам нужен контроль FIA.

Иногда отдельные команды или специалисты обдумывают те или иные способы улучшить производительность. Мы уточняем [у FIA], все ли в порядке. Если нам отвечают "нет", тогда мы эти способы не практикуем.

Возможно, кто-то продолжает заниматься чем-то подобным, когда нам уже ясно ответили "нет". Быть может, они перестанут. Тогда у нас будут честные гонки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Льюис Дункан

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