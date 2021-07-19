В Honda понадеялись починить мотор Ферстаппена

Столкновение с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Великобритании привело к тому, что Макс Ферстаппен влетел в барьер, полностью уничтожив машину. В момент контакта с ограждением он получил перегрузку в 51 G, что сделало эту аварию самой крупной в его карьере.

В Red Bull опасались, что после аварии списывать придется не только шасси, но и силовую установку. В таком случае, Ферстаппену было бы сложно вписаться в лимит из трех двигателей на сезон, и он наверняка получил бы штраф на стартовой решетке одного из Гран При за перерасход моторов. Однако первая проверка силовой установки после аварии оставила Honda надежду на то, что ее еще можно спасти.

«Когда я увидел, как машину увозят, то думал, что повреждения очень сильные, – сказал технический директор Honda Тойохару Танабе. – Но кажется, в действительности повреждений меньше, чем сперва показалось. Однако, точно их оценить нельзя, пока силовая установка стоит на машине. Нам нужно отправить ее в Сакуру и проверить, а потом уже принять решение».

При этом Танабе не смог оценить потенциальный размер повреждений мотора без анализа на базе.