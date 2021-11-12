В Honda отказались верить в необходимость замены мотора Mercedes
Глава японских мотористов Тойохару Танабе прокомментировал решение соперников установить новый двигатель на машину Льюиса Хэмилтона
Концовка нынешнего сезона Ф1 проходит под знаком частых штрафов за перерасход компонентов силовой установки. Но если в прежние годы проблемы с надежностью часто возникали у Honda, а Mercedes считалась практически эталоном, то сейчас картина выглядит прямо противоположным образом.
Перед Гран При в Бразилии на машину Льюиса Хэмилтона поставили уже пятый по счету двигатель, из-за чего действующий чемпион вновь потеряет стартовые позиции. На Mercedes его напарника
Комментируя такую ситуацию, технический директор Honda Танабе отметил: «Честно говоря, ч немало удивлен. Они меняют блок внутреннего сгорания неделю за неделей.
Я просто не могу поверить, что это происходит, и не понимаю причин. С точки зрения производителя, это очень разочаровывает, когда твой пилот получает штраф».
Японский специалист добавил, что в Honda уже не ожидают замен до конца нынешнего чемпионата.
«Нынешний план в том, чтобы все наши пилоты смогли закончить сезон на имеющихся моторах, – пояснил он. – У нас были определенные внештатные события по ходу года, из-за чего какие-то моторы были потеряны. Но сейчас у каждого из гонщиков есть достаточный запас».
Аварии в Сильверстоуне и Венгрии стоили потерянных моторов пилотам Red Bull Максу Ферстаппену и Серхио Пересу соответственно.
При этом босс Honda отметил, что без этих эпизодов пилоты смогли бы провести сезон вообще без перерасхода компонентов.
Кроме Red Bull, моторы компании использует и «младшая» AlphaTauri.
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