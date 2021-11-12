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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

В Honda отказались верить в необходимость замены мотора Mercedes

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Глава японских мотористов Тойохару Танабе прокомментировал решение соперников установить новый двигатель на машину Льюиса Хэмилтона

В Honda отказались верить в необходимость замены мотора Mercedes

Концовка нынешнего сезона Ф1 проходит под знаком частых штрафов за перерасход компонентов силовой установки. Но если в прежние годы проблемы с надежностью часто возникали у Honda, а Mercedes считалась практически эталоном, то сейчас картина выглядит прямо противоположным образом.

Перед Гран При в Бразилии на машину Льюиса Хэмилтона поставили уже пятый по счету двигатель, из-за чего действующий чемпион вновь потеряет стартовые позиции. На Mercedes его напарника 

Комментируя такую ситуацию, технический директор Honda Танабе отметил: «Честно говоря, ч немало удивлен. Они меняют блок внутреннего сгорания неделю за неделей. 

Я просто не могу поверить, что это происходит, и не понимаю причин. С точки зрения производителя, это очень разочаровывает, когда твой пилот получает штраф». 

Японский специалист добавил, что в Honda уже не ожидают замен до конца нынешнего чемпионата.

«Нынешний план в том, чтобы все наши пилоты смогли закончить сезон на имеющихся моторах, – пояснил он. – У нас были определенные внештатные события по ходу года, из-за чего какие-то моторы были потеряны. Но сейчас у каждого из гонщиков есть достаточный запас». 

Аварии в Сильверстоуне и Венгрии стоили потерянных моторов пилотам Red Bull Максу Ферстаппену и Серхио Пересу соответственно. 

При этом босс Honda отметил, что без этих эпизодов пилоты смогли бы провести сезон вообще без перерасхода компонентов. 

Кроме Red Bull, моторы компании использует и «младшая» AlphaTauri.

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