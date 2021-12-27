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Формула 1 Новости

В Honda объяснили, почему у них ничего не вышло с McLaren

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Как рассказали представители японской компании, добиться успеха помешало огромное уважение партнеров друг к другу

В Honda объяснили, почему у них ничего не вышло с McLaren

Компания Honda вернулась в Формулу 1 в 2015 году, построив гибридный мотор и начав сотрудничество с McLaren. Их альянс уже был невероятно успешным на стыке 80-х и 90-х, потому с воссоединением McLaren-Honda были связаны серьезные ожидания. 

Однако результаты оказались без преувеличения ужасающими. Несмотря на звездный состав пилотов – за команду выступали чемпионы мира Дженсон Баттон и Фернандо Алонсо – итогом дебютного сезона стало только девятое место в Кубке конструкторов. 

Главной проблемой стала не выдерживающая никакой критики надежность моторов Honda. За три сезона McLaren не удалось хотя бы раз дотянуться до подиума – и с итоге стороны предпочли прервать сотрудничество. 

Новым партнером японцев стала Red Bull – сначала силовые установки ставили на Toro Rosso (сейчас это AlphaTauri), а с 2019-го ими стала пользоваться и главная команда австрийского концерна. 

В первой же гонке Макс Ферстаппен финишировал третьим, а к середине того сезона одержал победу в Шпильберге. В нынешнем сезоне голландец завоевал за рулем Red Bull-Honda титул чемпиона мира.  

Айртон Сенна стал чемпионом мира на McLaren-Honda в 1988, 90 и 91 годах, еще один титул взял в 89-м Ален Прост

Айртон Сенна стал чемпионом мира на McLaren-Honda в 1988, 90 и 91 годах, еще один титул взял в 89-м Ален Прост

Фото: Райнер Шлегельмильх / Motorsport Images

Между тем, глава программы Honda в Ф1 Масаши Ямамото рассказал, что помешало добиться успеха во время работы с McLaren. Причина оказалась удивительной.

«С того времени мы многому научились, – признался он японским репортерам после Гран При Абу-Даби. – Мы считаем, что тогда между нами было слишком уж сильное взаимное уважение.

Это мешало нормальным коммуникациям – очень жаль, что тот проект оказался неудачным». 

Сезон-2021 стал для компании прощальным: совет директоров решил, что программу Ф1 следует свернуть. 

«Это было очень серьезное решение Honda, – отметил Ямамото, комментируя уход из чемпионата. – Оно направлено на стремление добиться углеродо-нейтрального статуса и адресовано нашим клиентам во всем мире. 

Хотя в этом году мы и добились хороших результатов, у нас никогда не было даже разговоров о возможности остаться». 

При этом на базе в Сакуре изготовили достаточно силовых установок, чтобы обе команды Red Bull смогли провести следующий чемпионат. В дальнейшем производство будет налажено уже силами «Красного быка» в Милтон-Кинсе.

Потому финальные доработки силовой установки, по словам босса Honda F1, «уже полностью контролировались Red Bull и проводились по их запросам».

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