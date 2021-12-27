В Honda объяснили, почему у них ничего не вышло с McLaren
Как рассказали представители японской компании, добиться успеха помешало огромное уважение партнеров друг к другу
Компания Honda вернулась в Формулу 1 в 2015 году, построив гибридный мотор и начав сотрудничество с McLaren. Их альянс уже был невероятно успешным на стыке 80-х и 90-х, потому с воссоединением McLaren-Honda были связаны серьезные ожидания.
Однако результаты оказались без преувеличения ужасающими. Несмотря на звездный состав пилотов – за команду выступали чемпионы мира Дженсон Баттон и Фернандо Алонсо – итогом дебютного сезона стало только девятое место в Кубке конструкторов.
Главной проблемой стала не выдерживающая никакой критики надежность моторов Honda. За три сезона McLaren не удалось хотя бы раз дотянуться до подиума – и с итоге стороны предпочли прервать сотрудничество.
Новым партнером японцев стала Red Bull – сначала силовые установки ставили на Toro Rosso (сейчас это AlphaTauri), а с 2019-го ими стала пользоваться и главная команда австрийского концерна.
В первой же гонке Макс Ферстаппен финишировал третьим, а к середине того сезона одержал победу в Шпильберге. В нынешнем сезоне голландец завоевал за рулем Red Bull-Honda титул чемпиона мира.
Айртон Сенна стал чемпионом мира на McLaren-Honda в 1988, 90 и 91 годах, еще один титул взял в 89-м Ален Прост
Фото: Райнер Шлегельмильх / Motorsport Images
Между тем, глава программы Honda в Ф1 Масаши Ямамото рассказал, что помешало добиться успеха во время работы с McLaren. Причина оказалась удивительной.
«С того времени мы многому научились, – признался он японским репортерам после Гран При Абу-Даби. – Мы считаем, что тогда между нами было слишком уж сильное взаимное уважение.
Это мешало нормальным коммуникациям – очень жаль, что тот проект оказался неудачным».
Сезон-2021 стал для компании прощальным: совет директоров решил, что программу Ф1 следует свернуть.
«Это было очень серьезное решение Honda, – отметил Ямамото, комментируя уход из чемпионата. – Оно направлено на стремление добиться углеродо-нейтрального статуса и адресовано нашим клиентам во всем мире.
Хотя в этом году мы и добились хороших результатов, у нас никогда не было даже разговоров о возможности остаться».
При этом на базе в Сакуре изготовили достаточно силовых установок, чтобы обе команды Red Bull смогли провести следующий чемпионат. В дальнейшем производство будет налажено уже силами «Красного быка» в Милтон-Кинсе.
Потому финальные доработки силовой установки, по словам босса Honda F1, «уже полностью контролировались Red Bull и проводились по их запросам».
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