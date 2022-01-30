В Honda не поверили, что моторы конкурентов не станут слабее

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С 2022 года на болидах Red Bull будут использоваться моторы собственной марки, однако их производство продолжится на мощностях Honda в Японии. Японские специалисты помогут и в том, чтобы улучшить свои моторы, а точнее адаптировать их к новому топливу E10.

Это переходное топливо, которое будет применяться с 2022 года и станет историей с переходом на полностью синтетическое горючее в 2026 году. E10 представляет из себя смесь из 90% производимого из нефти бензина и 10% биотоплива – этанола. Этанол присутствовал в топливе и в 2021 году, но тогда его доля не превышала 5,5%.

Ранее советник Red Bull Хельмут Марко предупреждал, что переход на E10 будет стоить потери примерно 20 лошадиных сил. Остальные поставщики силовых установок пока ни на что подобное не жаловались. Но в Японии считают, что это они просто лукавят.

«Другие производители силовых установок говорят, что все остается по прежнему, но мы наблюдаем обратное, – говорит Ясуаки Асаги, который возглавлял разработку силовой установки Honda и продолжает работать с двигателями Red Bull. – Очень сложно получить ту же мощность, что и в прошлом году. Вся проблема в переходе на топливо Е10. Правила касательно собственно силовых установок не изменились, то есть нам приходится адаптировать уже построенные моторы к новому топливу.

Проблема в том, что в топливе E10 на килограмм веса приходится меньше энергии. Такова особенность этилового спирта, доля которого в новой смеси будет выше. С другой стороны, спирт снижает склонность двигателя к детонации, так что процесс сжигания топлива будет проще контролировать.

Мы стремимся к наибольшей эффективности, но с топливом E10 снизится как максимальная мощность мотора, так и общее количество энергии, которую он будет выдавать на одном заправленном баке.

На самом деле мы провели всю основную работу до конца прошлого года, так как иначе не успели бы к старту сезона. Потому, что на зиму всегда остается некоторое количество мелких доработок и корректировок».

Дополнительная информация: Кен Танака