В Honda исключили создание мотора Ф1 по правилам 2026 года

Honda покинет Формулу 1 в конце нынешнего сезона, но разработанные ей силовые установки еще несколько сезонов своими силами будет строить Red Bull в Милтон-Кинсе. При этом японцы на начальном этапе сохранят производство на своей базе в Сакуре, а также намерены отправлять своих инженеров на Гран При.

При этом в Honda заявили о планах долгосрочного сотрудничества с Red Bull, которое будет затрагивать другие гоночные категории. Это привело к появлению спекуляций о потенциальном возвращении компании в Ф1 с 2026 года, когда изменится регламент на двигатели.

Формула 1 планирует сделать новые правила более привлекательными для автопроизводителей – в частности, для привлечения брендов группы VW.

Однако такие действия руководства спорта не заставят Honda задуматься о возобновлении полноценной программы. Об этом на пресс-конференции в Токио рассказал глава отдела коммуникаций компании Кодзи Ватанабе.

«Нет никаких возможностей по кооперации [с Red Bull] в вопросе силовых установок следующего поколения, – объяснил он. – Все наши инженеры, связанные с запуском проекта Red Bull Powertrains, будут работать только в переходной фазе 2022 года. Это поможет без накладок начать работу нового департамента.

Но мы не сможем заняться этим [работой над проектом 2026 года], даже если очень захотим. У меня нет таких планов, мне не поступали такие запросы».

На Гран При Турции Red Bull в знак признательности Honda перекрасила машины в фирменный для компании белый цвет.

Тойохару Танабе, технический директор Honda F1, Масаши Ямамото, генеральный менеджер Honda Motorsport, с машиной Макса Ферстаппена, Red Bull Racing RB16B Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images