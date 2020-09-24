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Формула 1 / Новость

В Haas увязали решение по Пересу с долгосрочными планами

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В Haas увязали решение по Пересу с долгосрочными планами
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам Гюнтера Штайнера, его команда не видит сейчас ни одного пилота, которого согласилась бы немедленно взять в свой состав

В четверг перед Гран При России источник Motorsport.com сообщил, что уволенный из Racing Point Серхио Перес уже договорился о выступлениях в 2021 году с командой Haas. Чуть позже оба нынешних гонщика американского коллектива синхронно начали рассуждать о жизни после Ф1, что невольно усилили подозрения.

Однако глава Haas Гюнтер Штайнер дал понять, что до окончательного решения еще очень далеко. На прямой вопрос про Переса он ответил: «Прямо сейчас [на рынке пилотов] нет никого, кого стоило бы брать без раздумий. Вариантов очень много.  

Надо принять наилучшее решение для команды в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а не только на ближайшее время. Прямо сейчас у нас вообще нет вопросов, надо понять, чего мы хотим дальше. Здесь, по моему мнению, есть варианты. И требуется разобраться. 

Дело не только в том, чтобы получить какие-то деньги в будущем году. С этим у нас порядок. Как нам стать сильнее? Как получить от команды максимум? Как вернуть форму 2018 года и стать еще сильнее? 

Думаю, лимит на бюджеты и регламент 2022 года открывают нам новые возможности. 

Нет сомнений, Серхио хороший гонщик, я в нем никогда не сомневался. Но является ли он лучшим в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Тут надо думать, потому я не стал бы спешить».

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Понятно, что 30-летний Перес едва ли сможет выступать в Ф1 еще долго, и Штайнер имеет в виду сотрудничество с юниорами Ferrari, о котором уже говорил прежде. Потому босса Haas спросили, нет ли у коллектива планов попробовать молодежь в пятничных тренировках Гран При.

«Это возможно, – ответил тот. – Решение тут, скорее, за Ferrari. Пока я не знаю, попросят ли они нас о помощи. 

Они много помогают нам в этом году, так как у нас много сложностей из-за COVID. Мы должны помогать друг другу. Так что если они попросят, мы как минимум все обсудим».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Haas F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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