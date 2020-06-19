В Haas увидели злой умысел в слухах о продаже команды

На фоне экономических сложностей, которые непосредственным образом затронули гоночную индустрию, новости о проблемах с деньгами у участников Ф1 появляются с пугающей регулярностью. Команды вынуждены сокращать персонал, а Williams и McLaren продают свои акции.

На этом фоне неизбежно возникли разговоры, что покупателя ищут не только они. По ходу недавней телеконференции для СМИ руководителя Haas F1 Гюнтера Штайнера спросили, что он может сказать по поводу слухов о продаже американского коллектива.

Тот был категоричен: «Я понятия не имею, откуда они берутся. Думаю, если этому верить, то Джин [Хаас] уже трижды продал команду полностью или по частям. Как по мне, все это сплетни. И думаю, кто-то их намеренно распространяет.

Год назад нас усиленно продавали кому-то из Саудовской Аравии. Команда якобы была продана, сделка закрыта. Но скажу вам – мы даже не общались ни с одним человеком из этой страны.

Мне кажется, кому-то нужна эта буря в стакане воды, и у него совсем не добрые намерения. Джин Хаас по-прежнему владеет Haas на 100%. У него никогда не было бизнес-партнеров. Возможно, он просто этого не хочет, а возможно, они ему не нужны».

При этом Штайнер добавил, что нынешняя ситуация вовсе не означает, что команду не продадут в будущем. Но сделано это будет не так, как часто происходит в Ф1, когда участники сделки до последнего хранят молчание о ней.

«Когда придет время, и он [Хаас] захочет этого, мы все сообщим, – объяснил итальянский специалист. – Обо всем расскажем именно мы, Haas F1, а не кто-то другой: о структуре владения, выкупе долей и акций.

Если же кто-то заинтересован в покупке, то мне кажется очень полезным опыт Williams. Они вышли на рынок, рассказали о своих интересах, поговорили с людьми. Именно так и надо поступать, а не распускать безосновательные слухи.

Может показаться, что есть немало тех, кто заинтересован в покупке команды Ф1 и рассказывает о таких планах. Вот только в итоге никто ничего не покупает, во всяком случае, если говорить о Haas».

Штайнер добавил, что новые финансовые ограничения в Ф1 склонили Джина Хааса в пользу продолжения выступлений в чемпионате, хотя еще в начале этого года американский бизнесмен прямо говорил, что изучает различные варианты.

«Сейчас он нацелен продолжать выступления, – заверил Гюнтер. – Но пока ничего не подписано, я все же не могу точно говорить, что будет дальше. Команда полностью принадлежит Джину, и все решения принимает только он сам. А мы им следуем.

Но нынешнее состояние внушает мне оптимизм. Мы прошли через сложный период коронавируса, все сделали правильно. У нас есть собственные предпочтения, но я полагаю, что Haas останется».