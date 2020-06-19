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Формула 1 / Новость

В Haas увидели злой умысел в слухах о продаже команды

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В Haas увидели злой умысел в слухах о продаже команды
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
19 июн. 2020 г., 15:45

По мнению Гюнтера Штайнера, сплетни о смене владельца руководимой им команды Ф1 возникают не просто так

На фоне экономических сложностей, которые непосредственным образом затронули гоночную индустрию, новости о проблемах с деньгами у участников Ф1 появляются с пугающей регулярностью. Команды вынуждены сокращать персонал, а Williams и McLaren продают свои акции.

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На этом фоне неизбежно возникли разговоры, что покупателя ищут не только они. По ходу недавней телеконференции для СМИ руководителя Haas F1 Гюнтера Штайнера спросили, что он может сказать по поводу слухов о продаже американского коллектива.

Тот был категоричен: «Я понятия не имею, откуда они берутся. Думаю, если этому верить, то Джин [Хаас] уже трижды продал команду полностью или по частям. Как по мне, все это сплетни. И думаю, кто-то их намеренно распространяет. 

Год назад нас усиленно продавали кому-то из Саудовской Аравии. Команда якобы была продана, сделка закрыта. Но скажу вам – мы даже не общались ни с одним человеком из этой страны.

Мне кажется, кому-то нужна эта буря в стакане воды, и у него совсем не добрые намерения. Джин Хаас по-прежнему владеет Haas на 100%. У него никогда не было бизнес-партнеров. Возможно, он просто этого не хочет, а возможно, они ему не нужны».

При этом Штайнер добавил, что нынешняя ситуация вовсе не означает, что команду не продадут в будущем. Но сделано это будет не так, как часто происходит в Ф1, когда участники сделки до последнего хранят молчание о ней.

«Когда придет время, и он [Хаас] захочет этого, мы все сообщим, – объяснил итальянский специалист. – Обо всем расскажем именно мы, Haas F1, а не кто-то другой: о структуре владения, выкупе долей и акций.  

Если же кто-то заинтересован в покупке, то мне кажется очень полезным опыт Williams. Они вышли на рынок, рассказали о своих интересах, поговорили с людьми. Именно так и надо поступать, а не распускать безосновательные слухи.

Может показаться, что есть немало тех, кто заинтересован в покупке команды Ф1 и рассказывает о таких планах. Вот только в итоге никто ничего не покупает, во всяком случае, если говорить о Haas».

Штайнер добавил, что новые финансовые ограничения в Ф1 склонили Джина Хааса в пользу продолжения выступлений в чемпионате, хотя еще в начале этого года американский бизнесмен прямо говорил, что изучает различные варианты.

«Сейчас он нацелен продолжать выступления, – заверил Гюнтер. – Но пока ничего не подписано, я все же не могу точно говорить, что будет дальше. Команда полностью принадлежит Джину, и все решения принимает только он сам. А мы им следуем.

Но нынешнее состояние внушает мне оптимизм. Мы прошли через сложный период коронавируса, все сделали правильно. У нас есть собственные предпочтения, но я полагаю, что Haas останется».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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