В Haas увидели злой умысел в слухах о продаже команды
По мнению Гюнтера Штайнера, сплетни о смене владельца руководимой им команды Ф1 возникают не просто так
На фоне экономических сложностей, которые непосредственным образом затронули гоночную индустрию, новости о проблемах с деньгами у участников Ф1 появляются с пугающей регулярностью. Команды вынуждены сокращать персонал, а Williams и McLaren продают свои акции.
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На этом фоне неизбежно возникли разговоры, что покупателя ищут не только они. По ходу недавней телеконференции для СМИ руководителя Haas F1 Гюнтера Штайнера спросили, что он может сказать по поводу слухов о продаже американского коллектива.
Тот был категоричен: «Я понятия не имею, откуда они берутся. Думаю, если этому верить, то Джин [Хаас] уже трижды продал команду полностью или по частям. Как по мне, все это сплетни. И думаю, кто-то их намеренно распространяет.
Год назад нас усиленно продавали кому-то из Саудовской Аравии. Команда якобы была продана, сделка закрыта. Но скажу вам – мы даже не общались ни с одним человеком из этой страны.
Мне кажется, кому-то нужна эта буря в стакане воды, и у него совсем не добрые намерения. Джин Хаас по-прежнему владеет Haas на 100%. У него никогда не было бизнес-партнеров. Возможно, он просто этого не хочет, а возможно, они ему не нужны».
При этом Штайнер добавил, что нынешняя ситуация вовсе не означает, что команду не продадут в будущем. Но сделано это будет не так, как часто происходит в Ф1, когда участники сделки до последнего хранят молчание о ней.
«Когда придет время, и он [Хаас] захочет этого, мы все сообщим, – объяснил итальянский специалист. – Обо всем расскажем именно мы, Haas F1, а не кто-то другой: о структуре владения, выкупе долей и акций.
Если же кто-то заинтересован в покупке, то мне кажется очень полезным опыт Williams. Они вышли на рынок, рассказали о своих интересах, поговорили с людьми. Именно так и надо поступать, а не распускать безосновательные слухи.
Может показаться, что есть немало тех, кто заинтересован в покупке команды Ф1 и рассказывает о таких планах. Вот только в итоге никто ничего не покупает, во всяком случае, если говорить о Haas».
Штайнер добавил, что новые финансовые ограничения в Ф1 склонили Джина Хааса в пользу продолжения выступлений в чемпионате, хотя еще в начале этого года американский бизнесмен прямо говорил, что изучает различные варианты.
«Сейчас он нацелен продолжать выступления, – заверил Гюнтер. – Но пока ничего не подписано, я все же не могу точно говорить, что будет дальше. Команда полностью принадлежит Джину, и все решения принимает только он сам. А мы им следуем.
Но нынешнее состояние внушает мне оптимизм. Мы прошли через сложный период коронавируса, все сделали правильно. У нас есть собственные предпочтения, но я полагаю, что Haas останется».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Джонатан Нобл