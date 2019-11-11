В Haas усомнились в продолжении выступлений после 2020 года

В отличие от множества дебютантов Ф1 последнего времени, команда Haas не только смогла закрепиться в чемпионате мира, но и демонстрирует весьма достойные результаты. Сезон 2018 года она закончила на пятом месте в Кубке конструкторов.

Однако нынешний чемпионат складывается для коллектива Джина Хааса на лучшим образом. Обладая несомненной скоростью, черно-золотая машина оказалась очень капризной в плане работы с шинами. В каких-то гонках она позволяет пилотам бороться среди лидеров средней группы пелотона, но в других Кевин Магнуссен с Роменом Грожаном оказываются далеко позади.

В восьми последних гонках на счету Haas всего один финиш в десятке, и в общем зачете команда съехала на девятое место, опережая только Williams. Как отметил ее руководитель Гюнтер Штайнер, это повысило вероятность того, что Haas может покинуть чемпионат в конце 2020 года, когда закончит действовать нынешний регламент.

В Остин Джин Хаас приехал лично, и в субботу у них со Штайнером прошла долгая беседа за закрытыми дверями.

«Мы говорили больше двух часов, – рассказал Штайнер изданию Racer. – Это была позитивная дискуссия. Я рассказал ему о коммерческих деталях новых правил и других вещах.

Для Джина главной проблемой остаются наши результаты. Никому не хочется присутствовать в Формуле 1, не получая денег. Это большие вложения, и если вы не можете окупать их, то не имеете веса в Ф1

Джин прежде всего хороший бизнесмен. И конечно, у него есть сомнения [по поводу 2021 года]. Ему нужно все изучить. Но это нормально, у него нет никакого негатива, просто определенные сомнения, как всегда бывает в бизнесе».