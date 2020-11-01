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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

В Haas просили Alfa Romeo не спешить с объявлением состава пилотов

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В Haas просили Alfa Romeo не спешить с объявлением состава пилотов
Автор:
, Редактор

Американская команда хотела до последнего сохранить интригу со своим составом

После того, как в Alfa Romeo объявили о том, что оба их гонщика продолжат выступления в 2021 году, стало понятно, что никто из юниоров Ferrari в эту команду не попадет. Это усилило слухи о том, что дебют Мика Шумахера состоится в команде Haas, где оба места в следующем году остаются свободны.

Журналисты датского издания Ekstra Bladet напрямую спросили у руководителя Haas Гюнтера Штайнера о том, берет ли он в команду Шумахера и тот намекнул, что теперь ему все труднее хранить свои планы в тайне.

«Я просил Фредерика Вассера подождать с объявлением состава пилотов хотя бы до окончания гонки, – сказал Штайнер в Имоле. – Увы, этот мой план не сработал.

Мик является юниором Ferrari. Много чего происходит, но пока он не мой пилот, я не могу решать за них. В моих планах не объявлять состав до конца сезона. Я понимаю, что болельщики хотят узнать все побыстрее. Но пилоты являются ключевыми сотрудниками команды и тут нужно проявить осторожность. С другой стороны, чем быстрее мы все решим внутри команды, тем дружнее будет наш коллектив».

По слухам, партнером Шумахера в Haas может стать россиянин Никита Мазепин.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Команды Haas F1 Team
Автор Сергей Иванов

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