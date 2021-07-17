В Haas признались: не знают, как настроить машину под Мазепина

Россиянин Никита Мазепин трудно начал свою карьеру в Формуле 1, регулярно становясь последним в квалификации и гонке. Главный гоночный инженер Haas Аяо Комацу рассказал, что проблемы связаны не только с Никитой, но и с неумением команды настроить болид под него.

«Никита набирает скорость, но он изначально несколько отставал, – сказал Комацу. – Частично это связано с тем, что и нам надо понять, какие характеристики машины нужны Никите, чтобы чувствовать себя комфортно. Мы еще работаем над этим. И он прибавляет, и мы ведем работу. Но это не легкое дело.

В Ф1 все постоянно меняется. И если тебе нужна стабильность, чтобы научиться выжимать из машины максимум, то тебе будет тяжело. Разница между успехом и неудачей очень тонкая. Так что когда все идет не так, как ожидалось, надо просто оставаться спокойным и конструктивным. А потом уже искать проблемы».

Дополнительная информация: Олег Карпов