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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

В Haas признались: не знают, как настроить машину под Мазепина

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, редактор

Гоночный инженер не понял, какие именно настройки подойдут Никите

В Haas признались: не знают, как настроить машину под Мазепина

Россиянин Никита Мазепин трудно начал свою карьеру в Формуле 1, регулярно становясь последним в квалификации и гонке. Главный гоночный инженер Haas Аяо Комацу рассказал, что проблемы связаны не только с Никитой, но и с неумением команды настроить болид под него.

«Никита набирает скорость, но он изначально несколько отставал, – сказал Комацу. – Частично это связано с тем, что и нам надо понять, какие характеристики машины нужны Никите, чтобы чувствовать себя комфортно. Мы еще работаем над этим. И он прибавляет, и мы ведем работу. Но это не легкое дело. 

В Ф1 все постоянно меняется. И если тебе нужна стабильность, чтобы научиться выжимать из машины максимум, то тебе будет тяжело. Разница между успехом и неудачей очень тонкая. Так что когда все идет не так, как ожидалось, надо просто оставаться спокойным и конструктивным. А потом уже искать проблемы».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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