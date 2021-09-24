В Haas придумали способ прибавить: взять еще одного пилота

Как объяснил руководитель Haas, в нынешнем чемпионате, когда за американцев выступают дебютанты Никита Мазепин и Мик Шумахер, у инженерной бригады в силу неопытности гонщиков нет хорошей точки отсчета, которую можно было бы использовать для работы с машиной и поиска настроек на каждом Гран При.

Так как в следующем сезоне необходимость в подобном базисе из-за смены регламента будет еще выше, тиролец предложил взять в состав опытного гонщика, который помогал бы двум новичкам, но сам не стартовал бы в гонках.

Сейчас запасным в Haas остается Пьетро Фиттипальди, но его опыт насчитывает два старта в качестве замены Ромена Грожана в конце 2020 года и потому явно не может считаться достаточным для этой задачи.

«Дело в том, что у нас действительно нет ориентиров, – объяснил Штайнер на пятничной медиа-сессии в Сочи. – Такие может установить опытный пилот. Не знаю точно, как мы с этим справимся, но тут есть несколько вариантов. Мы уже обговаривали их, но пока ничего не предпринимали.

Это позволит нам решить те задачи, которые, не сомневаюсь, появятся».

Он добавил: «Конечно, я хочу посмотреть, как у них [Мазепина с Шумахером] получится справиться. Наши данные показывают, что они заметно прибавили. Когда придет время, и станет ясно, что решение [об опытном гонщике в команде] необходимо, мы его непременно примем. Но пока я не уверен в необходимости такого сценария».

Сложность ситуации в том, что если сажать за руль в пятничных тренировках подобного пилота, то Мазепин и Шумахер будут неизбежно терять время работы в кокпите.

«Мы обсудим эту тему с инженерами, – пообещал Штайнер. – Важно понять, что будет лучше для команды. Пока окончательного решения нет. Идей много, но мы не остановились ни на одной из них.

Надеюсь, это все же не потребуется, так как не хотелось бы сажать кого-то за руль для определения базиса ценой потери времени для основных пилотов. Так что ситуация сложная».

Глава Haas добавил, что если подобный пилот-тренер и появится в составе команды, это произойдет только после завершения нынешнего чемпионата.