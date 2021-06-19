В Haas пообещали не рисковать коробкой передач Шумахера

Мик Шумахер завершил квалификацию Гран При Франции со смешанными чувствами. С одной стороны, сын семикратного чемпиона мира вышел из первого субботнего сегмента – для него самого это первый случай в карьере, а команда не добивалась такого на протяжении 12 Гран При.

Однако дебютант сезона разбил машину после ошибки в шестом повороте, потому не смог продолжить борьбу за позиции и подняться выше 15-го места.

При этом Мик. вполне возможно, не удержится на восьмой линии решетки. Удар о барьер получился боковым, а в этом случае часто страдает коробка передач.

На недавнем этапе в Монако в схожую ситуацию попал Шарль Леклер – тогда Ferrari не стала менять коробку, сохранив пилоту поул, но в воскресенье по пути на решетку в машине обнаружился дефект трансмиссии, не позволивший Шарлю стартовать.

Говоря на медиа-брифинге о том, как поступит Haas, глава команды Гюнтер Штайнер отметил: «У меня нет самой последней информации – я ушел из боксов, когда машину только-только начали разбирать. Но на тот момент настроение [по поводу того, что коробка в порядке,] было позитивным. Не готов говорить на 100 процентов – но надеюсь, первая оценка окажется верной».

Он добавил: «Мы точно не станем рисковать. Но надо отметить, что по телевизионной картинке и нашим данным удар получается далеко не столь сильным, как у Шарля в Монте-Карло. Однако прежде всего нам важно довести гонку до финиша, дать Мику возможность проехать всю дистанцию».

Говоря о причинах ошибки Шумахера, Штайнер объяснил ее процессом обучения.

«Наши пилоты дошли до той стадии, когда у них понемногу появляется уверенность в машине, – сказал тиролец. – Они пробуют атаковать острее.

Я еще не размышлял об этом всерьез, но когда видишь такие моменты на фоне роста скорости, то все выглядит логично. Они пробуют найти пределы, и подобное случается».

У другого гонщика Haas Никиты Мазепина по ходу французского уик-энда тоже было несколько разворотов, но москвич сохранил машину в целости. Он будет стартовать 18-м.

Дополнительная информация: Олег Карпов