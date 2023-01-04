В Haas показали новый официальный логотип
Американская команда Ф1 обновила свой фирменный знак после начала сотрудничества с MoneyGram
Финансовая компания MoneyGram с 2023 станет титульным спонсором Haas. Это значит, что название бренда будет включено в официальные протоколы Ф1, а с нового года команда, кроме того, обновила свои страницы в социальных сетях.
Именно там, а также на ее официальном сайте, теперь можно было увидеть новый официальный логотип, получившийся совмещением фирменных знаков каждой из сторон.
Глава Haas Гюнтер Штайнер отметил: «Мы рады, что с января будем именоваться MoneyGram Haas F1 Team. Об этом партнерстве было объявлено еще в октябре на Гран При США, и очень ждали нового года, чтобы представить обновленный логотип.
Спустя несколько недель мы покажем ливрею нашей новой машины, а затем придет время показать и саму VF-23. Затем нас ждут тесты и старт нового чемпионата в Бахрейн.
Нам не терпится выйти на старт, а название MoneyGram Haas F1 Team звучит очень здорово».
В новом сезоне Ф1 за американцев поедут Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг. Минувший сезон команда завершила на восьмой строчке Кубка конструкторов.
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