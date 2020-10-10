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Формула 1 / Новости

В Haas подтвердили интерес к Мазепину

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В Haas подтвердили интерес к Мазепину
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Гюнтеру Шайнеру понравились выступления Никиты в Формуле 2

Haas до сих пор не определилась с составом на сезон-2021. Ни у одного из действующих пилотов коллектива не подтвержден контракт на следующий год, и глава команды Гюнтер Штайнер не раз подчеркивал, что у него длинный список кандидатов – включая потенциальных новичков Ф1.

Если раньше Haas не хотела приглашать к себе дебютантов, то теперь рассматривает такую возможность.

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В четверг на Гран При Айфеля Штайнер уже подтвердил, что встречался в Сочи с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, чей сын Никита выступает в этом году в Ф2, но не стал раскрывать подробности их разговора. Тем не менее, почти наверняка речь шла о возможном трудоустройстве Мазепина-младшего в Haas на сезон-2021.

В субботу вечером Штайнер объявил, что Никита входит в число кандидатов на место в коллективе.

«Мне кажется, я уже говорил, что в этом году в Ф2 очень сильный состав, и там есть из кого выбрать, – сказал Гюнтер, отвечая на вопрос Motorsport.com о Мазепине. – Это очень хороший год, и конечно, Мазепин-младший – один из таких пилотов. Насколько я помню, он сейчас занимает пятое или шестое место в личном зачете, он очень близок к лидеру и он выигрывал гонки. Так что почему бы не внести его в шорт-лист?

Безусловно, мы наблюдаем за всеми этими гонщиками в настоящий момент, и когда определимся с принципами, которыми будем руководствоваться при выборе состава, то перейдем к конкретным кандидатам. Нам надо понять, чего мы хотим в среднесрочной перспективе. Понять, нужно ли думать о краткосрочной и так далее.

Вокруг очень много пилотов, так что наш лист и правда велик. Талантливых и доступных на рынке гонщиков достаточно, и именно поэтому я никуда не спешу. Я продолжаю это говорить.

Посмотрите: Лэнсу [Строллу] стало плохо утром, и за пару часов они [Racing Point] вызвали сюда Нико [Хюлькенберга], потому что ему нечем было заняться. И никто не скажет, что он недостаточно талантлив. Им не потребовалось много времени, чтобы найти отличного пилота. В следующем году выбор будет еще больше! Я не спешу».

При этом Штайнер отметил, что ему не обязательно дожидаться окончания сезона в Ф2, чтобы определиться с выбором.

«Я не думаю, что мне это нужно, – сказал глава Haas. – Мне кажется, мы уже имели возможность составить представление о том, кто хорош, а кто нет. Никакие существенные детали за два оставшихся этапа не откроются. Но, как я и сказал, там достаточно много талантливых парней в этом году».

В этом году Формула 2 финиширует в декабре в Бахрейне. Пока Никита Мазепин идет шестым в общем зачете, но от третьей строчки 21-летнего россиянина отделяют всего семь очков.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Олег Карпов

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