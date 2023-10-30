В Haas озвучили причину аварии Магнуссена
Как рассказал Гюнтер Штайнер, к происшествию на Гран При Мексики привел перегрев тормозов, ставший результатом действий самого пилота
Кевин Магнуссен разбил машину в восьмом повороте 32-го круга гонки на трассе братьев Родригес. По первому впечатлению, причиной стала поломка рычага задней подвески при атаке поребрика в быстром восьмом повороте.
Сам гонщик не пострадал, но для ремонта барьера заезд потребовалось остановить красными флагами. Как позже объяснили в команде, первопричиной происшествия стал перегрев тормозов: Кевин на протяжении нескольких кругов оборонялся от Логана Сарджента из Williams, перенес тормозной баланс назад, что и привело к повышению температуры в области ступиц.
На кадрах трансляции видно, что уже после удара о барьер в районе заднего левого колеса появились языки пламени.
Авария Кевина Магнуссена, Haas VF-23
После остановки гонки Haas проверила машину Нико Хюлькенберга, но там никаких признаков проблемы найдено не было.
«От жары [на VF-23 Магнуссена] не выдержала подвеска, – рассказал Motorsport.com руководитель команды Гюнтер Штайнер. – Источником перегрева стали тормоза.
Кевин защищался, потому поменял настройки. Вдобавок, гонка проходила в условиях высокой температуры. Нам надо внимательнее следить за этим. Хорошо хоть, с машиной Нико все было в порядке».
Магнуссен успел почувствовать перемены в поведении машины и за несколько секунд до аварии сообщил об этом команде по радио.
«Я в порядке, а вот подвеска – нет, – рассказал гонщик репортерам, вернувшись из медицинского центра. – За пару кругов до этого сцепление задка стало падать, особенно слева. Его становилось все меньше, а затем все это и произошло».
Гонщик добавил: «Руки побаливают, я ударился ими. Но в целом со мной все нормально».
Также Штайнер заверил, что серьезные повреждения шасси не помешают команде завершить сезон, вызвав дефицит запасных частей.
«Мы в порядке, – сказал он. – Ситуация не идеальная, но терпимая. В конце сезона никогда не бывает такого количества запчастей, которое хотелось бы иметь».
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