В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

Кевин Магнуссен разбил машину в восьмом повороте 32-го круга гонки на трассе братьев Родригес. По первому впечатлению, причиной стала поломка рычага задней подвески при атаке поребрика в быстром восьмом повороте.

Сам гонщик не пострадал, но для ремонта барьера заезд потребовалось остановить красными флагами. Как позже объяснили в команде, первопричиной происшествия стал перегрев тормозов: Кевин на протяжении нескольких кругов оборонялся от Логана Сарджента из Williams, перенес тормозной баланс назад, что и привело к повышению температуры в области ступиц.

На кадрах трансляции видно, что уже после удара о барьер в районе заднего левого колеса появились языки пламени.

Авария Кевина Магнуссена, Haas VF-23

После остановки гонки Haas проверила машину Нико Хюлькенберга, но там никаких признаков проблемы найдено не было.

«От жары [на VF-23 Магнуссена] не выдержала подвеска, – рассказал Motorsport.com руководитель команды Гюнтер Штайнер. – Источником перегрева стали тормоза.

Кевин защищался, потому поменял настройки. Вдобавок, гонка проходила в условиях высокой температуры. Нам надо внимательнее следить за этим. Хорошо хоть, с машиной Нико все было в порядке».

Магнуссен успел почувствовать перемены в поведении машины и за несколько секунд до аварии сообщил об этом команде по радио.

«Я в порядке, а вот подвеска – нет, – рассказал гонщик репортерам, вернувшись из медицинского центра. – За пару кругов до этого сцепление задка стало падать, особенно слева. Его становилось все меньше, а затем все это и произошло».

Гонщик добавил: «Руки побаливают, я ударился ими. Но в целом со мной все нормально».

Также Штайнер заверил, что серьезные повреждения шасси не помешают команде завершить сезон, вызвав дефицит запасных частей.

«Мы в порядке, – сказал он. – Ситуация не идеальная, но терпимая. В конце сезона никогда не бывает такого количества запчастей, которое хотелось бы иметь».