В Haas оценят новую машину только в Бахрейне

В прошлом году Haas столкнулась с существенными техническими проблемами, не сумев улучшить болид после тестов в Барселоне. В итоге, американская команда заняла только девятое место в Кубке конструкторов. Накануне Кевин Магнуссен показал предпоследнее время в первый день предсезонных тестов, но судить о машине датчанин не намерен даже на первом Гран При сезона.

«Трудно судить, решены ли проблемы, потому что в прошлом году мы никаких проблем на тестах не заметили, – сказал Магнуссен. – Так что придется подождать, прежде чем судить. В прошлом году в Австралии мы стали шестыми, и еще не заметили проблем. Это произошло только в Бахрейне. Так что подождем Бахрейна».

Магнуссен рассказал, что в Haas иначе подошли к тестам, чтобы лучше мониторить проблемы: «Мы держим в уме какие-то вещи, которые могут возникнуть по ходу сезона. Следим за ними больше, чем в прошлом году. Важно собрать больше данных по аэродинамике».

Дополнительная информация: Адам Купер