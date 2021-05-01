В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему

С тех пор как стало известно о переходе Никиты Мазепина в Haas, периодически возникают слухи, что отец российского пилота Дмитрий Мазепин выкупит команду. Однако ее руководитель Гюнтер Штайнер уверен, что американский владелец Haas Джин Хаас не собирается ее продавать.

«Это слухи, для которых нет совсем никаких оснований, – заверил Штайнер. – Haas по-прежнему принадлежит мистеру Хаасу, и это не изменится.

Никто из нас не доволен нынешними результатами, но Джин Хаас знает, куда мы движемся. Он все еще наслаждается Формулой 1 и приехал на этап в Португалию. Он будет доволен, если в среднесрочной перспективе мы продвинемся дальше нынешнего положения».

Штайнер также подтвердил, что часто общается с Мазепиным-старшим, так как тот ведет дела сына в команде так же, как Ferrari делает это с Миком Шумахером:

«В Ferrari наш контакт Джок Клиа и Маттиа Бинотто. С Мазепиным это его отец. Логично, что у тех и у других часто возникают к нам вопросы, и отвечать для нас не проблемы».