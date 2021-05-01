Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes Следующая / «Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу
Формула 1 Новости

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему

Автор:
, редактор

Гюнтер Штайнер уверяет, что Джин Хаас не расстанется с коллективом

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему

С тех пор как стало известно о переходе Никиты Мазепина в Haas, периодически возникают слухи, что отец российского пилота Дмитрий Мазепин выкупит команду. Однако ее руководитель Гюнтер Штайнер уверен, что американский владелец Haas Джин Хаас не собирается ее продавать. 

«Это слухи, для которых нет совсем никаких оснований, – заверил Штайнер. – Haas по-прежнему принадлежит мистеру Хаасу, и это не изменится. 

Никто из нас не доволен нынешними результатами, но Джин Хаас знает, куда мы движемся. Он все еще наслаждается Формулой 1 и приехал на этап в Португалию. Он будет доволен, если в среднесрочной перспективе мы продвинемся дальше нынешнего положения».

Штайнер также подтвердил, что часто общается с Мазепиным-старшим, так как тот ведет дела сына в команде так же, как Ferrari делает это с Миком Шумахером:

«В Ferrari наш контакт Джок Клиа и Маттиа Бинотто. С Мазепиным это его отец. Логично, что у тех и у других часто возникают к нам вопросы, и отвечать для нас не проблемы».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes

Предыдущая новость

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes

Следующая новость

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

2
Формула 1

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

23мин
3
Формула 1

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

17ч
4
Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

1дн
5
Формула 1

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull

19ч
Самое важное:
«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу
Формула 1

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

23мин
В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему
Формула 1

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему

57мин
Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes
Формула 1

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины
Формула 1

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина
Формула 1

«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина

16ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу Гран При Португалии
Формула 1

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes
Формула 1

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины Гран При Португалии
Формула 1

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

Больше от
Никита Мазепин
«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина Гран При Португалии
Формула 1

«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина

Мазепин объяснил, что мешает ему в Формуле 1 Гран При Португалии
Формула 1

Мазепин объяснил, что мешает ему в Формуле 1

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны
Формула 1

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны

Больше от
Haas F1 Team
Шумахер не почувствовал мягкого обращения в сравнении с Мазепиным Гран При Португалии
Формула 1

Шумахер не почувствовал мягкого обращения в сравнении с Мазепиным

Штайнер перестал пугать Формулу 1 уходом Haas
Формула 1

Штайнер перестал пугать Формулу 1 уходом Haas

Штайнер: У Магнуссена тоже были проблемы – как у Мика и Никиты
Формула 1

Штайнер: У Магнуссена тоже были проблемы – как у Мика и Никиты

Самое читаемое Сегодня

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины
Формула 1 Формула 1

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников
Формула 1 Формула 1

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу
Формула 1 Формула 1

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

Технический брифинг: носовой обтекатель Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: носовой обтекатель Ferrari SF21

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему
Формула 1 Формула 1

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему

Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно
Формула 1 Формула 1

Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull
Формула 1 Формула 1

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull

Самое важное:

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу
Формула 1 Формула 1

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему
Формула 1 Формула 1

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины
Формула 1 Формула 1

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.