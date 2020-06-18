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Формула 1 / Новость

В Haas отказались тратиться на обновления машины

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В Haas отказались тратиться на обновления машины
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
18 июн. 2020 г., 14:52

По словам Гюнтера Штайнера, его команда не станет расходовать деньги на доработки, пока не будет полной ясности с финансовой ситуацией в Ф1

Несмотря на почти полную заморозку регламента до конца 2021 года, участники Ф1 имеют возможность улучшать аэродинамику своих машин. Однако в Haas решили временно отказаться от этой возможности – в команде хотят прежде понять, сколько гонок предстоит провести в стартующем 5 июля сезоне и какой доход принесет чемпионат.

«На настоящий момент мы не планируем никаких улучшений до того момента, пока не будет полного понимания с бюджетом и гонками, – объяснил Штайнер в четверг по ходу видеоконференции для СМИ. – Я не могу тратить деньги, не будучи уверенным, что получу их назад. Сейчас в этом нет никакого смысла.

Мы очень осторожно подходим ко всему, что делаем. Потому что всем понятно: если гонок будет меньше и они пройдут без зрителей, доходы снизятся. Так что прежде мы дождемся полной ясности».

Разумеется, решение отказаться от доработок ставит Haas в невыгодное турнирное положение. Если в итоге окажется, что призовых все же будет достаточно, соперники уже успеют уйти вперед. 

«Мы должны принять решение, – объяснил Штайнер. – Хуже всего будет израсходовать средства сейчас, а потом ничего не иметь для доработок. Это будет самое скверное».

В сезоне-2019 первый же подготовленный американской командой большой пакет новинок оказался неудачным, что заметно осложнило сезон, вынудив искать ошибки и менять планы. Штайнер пообещал, что из этого урока сделаны верные выводы.

«Мы многое поняли, – пояснил он. – Доработки никогда не приносят так много, как ты рассчитываешь. Сейчас есть возможность изначально подготовить довольно неплохую машину. Потому, по нашему мнению, дальнейшие улучшения уже не столь важны.

Что действительно играет роль – нужно избежать ошибок. Это будет решающим фактором. Именно поэтому мы избрали путь, исключающий риск. Ни к чему планировать то, что потом не сможешь осуществить. 

Так будет только хуже, ведь придется принести в жертву последние гонки. А если мы не заработаем в них очков, то и денег не получим. Так что весь вопрос в том, как вы управляете своей компанией. Мы рады делать то, что делаем, и довольны своими решениями». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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