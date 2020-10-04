В Haas опровергли слухи о продаже команды Мазепину

На этой неделе появились слухи о возможной покупке команды Haas российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным. Основанием для них стали данные Motorsport.com о том, что на Гран При России начались переговоры о переходе сына бизнесмена Никиты Мазепина в Haas.

Немецкое издание Bild также сообщило, что Мазепин-старший уже начал попытки продажи команды Hitech, за которую сейчас его сын выступает в Формуле 2.

Haas является самой молодой из ныне действующих команд Ф1 и принадлежит американскому бизнесмену Джину Хаасу. И представитель команды заверил, что тот не намерен ее продавать.

«Команда не продается», – заявил анонимный представитель Haas Formula1News.

Никита Мазепин сейчас идет в группе лидеров Формулы 2, а в Ф1 уже проводил тесты с Force India и Mercedes. Его отец ранее пытался купить Force India, но проиграл борьбу за команду Лоуренсу Строллу.