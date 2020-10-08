В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

Гонщик Формулы 2 и слушатель Академии Ferrari Каллум Илотт уже в ближайшую пятницу дебютирует в официальном уик-энде Формулы 1, сев в пятницу утром за руль машины Haas. Ранее 21-летний британец принял участие в ознакомительных тестах во Фьорано на Ferrari 2018 года.

Несмотря на это, глава Haas Гюнтер Штайнер заявил, что в американском коллективе не рассматривают всерьез кандидатуру гонщика при формировании своего состава на сезон-2021.

«Он не входит в наш список, так как он пилот Ferrari, – объяснил Штайнер на медиа-сессии в преддверии Айфельского Гран При. – Не знаю, какие у них планы в его отношении. Но в нашем списке его нет.

Мы уважаем его, ведь он на второй позиции в Формуле 2, а значит весьма хорош. Этим утром я впервые пообщался с ним брифинге, что позволило мне чуть больше узнать о нем.

Но еще раз скажу откровенно – мы его не рассматриваем. Возможно, уже завтра все будет иначе, не знаю. Но это точно не будет зависеть от результатов первой тренировки.

Понятно, что если он сделает что-то, чего делать не должен – скажем, разобьет машину, – то мы окончательно исключим его из рассмотрения».

Ранее в Haas говорили о планах изменить свой состав – три последних года за команду выступали Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, однако сейчас на рынке есть более предпочтительные варианты – продолжения карьеры ищут Серхио Перес и Нико Хюлькенберг, а Ferrari определяется с планами в отношении своих юниоров, Илотта и Мика Шумахера.