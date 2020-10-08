Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
11 Часов
:
38 Минут
:
47 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
63 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

Поделились
Комментарии
В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год
Автор:
, Редактор Ф1

Несмотря на предстоящий дебют британского гонщика в пятничной тренировке, команда не рассматривает его в качестве претендента на место в своем составе

Гонщик Формулы 2 и слушатель Академии Ferrari Каллум Илотт уже в ближайшую пятницу дебютирует в официальном уик-энде Формулы 1, сев в пятницу утром за руль машины Haas. Ранее 21-летний британец принял участие в ознакомительных тестах во Фьорано на Ferrari 2018 года. 

Несмотря на это, глава Haas Гюнтер Штайнер заявил, что в американском коллективе не рассматривают всерьез кандидатуру гонщика при формировании своего состава на сезон-2021. 

«Он не входит в наш список, так как он пилот Ferrari, – объяснил Штайнер на медиа-сессии в преддверии Айфельского Гран При. – Не знаю, какие у них планы в его отношении. Но в нашем списке его нет.

Мы уважаем его, ведь он на второй позиции в Формуле 2, а значит весьма хорош. Этим утром я впервые пообщался с ним брифинге, что позволило мне чуть больше узнать о нем. 

Но еще раз скажу откровенно – мы его не рассматриваем. Возможно, уже завтра все будет иначе, не знаю. Но это точно не будет зависеть от результатов первой тренировки.  

Понятно, что если он сделает что-то, чего делать не должен – скажем, разобьет машину, – то мы окончательно исключим его из рассмотрения».

Ранее в Haas говорили о планах изменить свой состав – три последних года за команду выступали Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, однако сейчас на рынке есть более предпочтительные варианты – продолжения карьеры ищут Серхио Перес и Нико Хюлькенберг, а Ferrari определяется с планами в отношении своих юниоров, Илотта и Мика Шумахера.  

Читайте также:

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1

Предыдущая новость

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1

Следующая новость

Honda продолжит поддерживать Цуноду

Honda продолжит поддерживать Цуноду
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Каллум Илотт
Команды Haas F1 Team
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

Мотор от машины Алонсо и подвеска как на «Запорожце». Как устроена гоночная Lada, которая побеждает Audi и Hyundai
СМП РСКГ СМП РСКГ / Самое интересное

Мотор от машины Алонсо и подвеска как на «Запорожце». Как устроена гоночная Lada, которая побеждает Audi и Hyundai

Райкконен объявит о новом контракте с Alfa Romeo в Германии
Формула 1 Формула 1 / Новость

Райкконен объявит о новом контракте с Alfa Romeo в Германии

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году

Самое важное:

Honda продолжит поддерживать Цуноду
Формула 1 Формула 1 / Новость

Honda продолжит поддерживать Цуноду

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

Самое читаемое

1
Формула 1

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

2
Формула 1

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

3
Формула 1

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1

4
MotoGP

Росси: Я живу среди русских!

5
Формула 1

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

33мин

Самое важное:

Honda продолжит поддерживать Цуноду
Формула 1

Honda продолжит поддерживать Цуноду

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год
Формула 1

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1
Формула 1

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов
Формула 1

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

Итальянский суд назовет виновника аварии Дзанарди
Общ

Итальянский суд назовет виновника аварии Дзанарди

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.