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Формула 1 / Гран При Турции Новость

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

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, Ответственный редактор

Мик Шумахер провел в Турции лучшую квалификацию в сезоне – но Гюнтер Штайнер не сумел ответить, как ему это удалось

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

На французском этапе Мик уже выходил во второй сегмент субботней сессии, но там ему помогли проблемы соперников. На этот раз немецкий гонщик попал в число 15 сильнейших по чистой скорости, и из-за отказа от борьбы Карлоса Сайнса – тот заранее знал о старте с последней позиции после замены мотора – занял в протоколе 14-ю строчку.

Это лучший результат Haas со старта нынешнего сезона, еще лучше пилоты американской команды в последний раз выступали в ноябре 2019 года на Гран При Бразилии.

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На прямой вопрос, что позволило проехать так здорово, глава команды Гюнтер Штайнер ответил: «Действительно, в тренировках мы были не столь быстры, как сегодня. Но уже тогда я заметил, что мы проигрываем меньше обычного. 

Но почему именно здесь мы выглядим сильнее, я даже не знаю. Само по себе это, конечно, здорово, но причина мне неизвестна».

Мик Шумахер, Haas VF-21, разворот

Мик Шумахер, Haas VF-21, разворот

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Тиролец добавил: «Знаете, всего три года назад мы расстраивались, когда в квалификации не получалось пробиться в финал. Сейчас мы рады, когда получилось выйти из первого сегмента. Ситуация совсем другая, но даже такой небольшой успех очень важен для ребят из команды. 

И должен сказать, что это не везение. Это хорошая работа, они все сделали правильно. Это показывает, что надо продолжать трудиться, и положение начнет меняться».

Репортеры поинтересовались, есть ли у Haas шанс заработать очки.

«Даже если будет сухо, я бы не назвал фантастическим сценарий, при котором Мик удерживает свою позицию в гонке, – ответил Гюнтер. – Но [чтобы заработать очки,] нам нужно немножко помощи. От дождя, от переменчивых условий. В классической сухой гонке добыть очки будет сложно. Да, возможны сходы, но сейчас они случаются редко». 

Про Никиту Мазепина по ходу медиа-сессии глава Haas не сказал ни слова.

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Дополнительная информация: Олег Карпов

Никита Мазепин, Haas VF-21, в гравии

Никита Мазепин, Haas VF-21, в гравии

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

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