В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость
Мик Шумахер провел в Турции лучшую квалификацию в сезоне – но Гюнтер Штайнер не сумел ответить, как ему это удалось
На французском этапе Мик уже выходил во второй сегмент субботней сессии, но там ему помогли проблемы соперников. На этот раз немецкий гонщик попал в число 15 сильнейших по чистой скорости, и из-за отказа от борьбы Карлоса Сайнса – тот заранее знал о старте с последней позиции после замены мотора – занял в протоколе 14-ю строчку.
Это лучший результат Haas со старта нынешнего сезона, еще лучше пилоты американской команды в последний раз выступали в ноябре 2019 года на Гран При Бразилии.
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На прямой вопрос, что позволило проехать так здорово, глава команды Гюнтер Штайнер ответил: «Действительно, в тренировках мы были не столь быстры, как сегодня. Но уже тогда я заметил, что мы проигрываем меньше обычного.
Но почему именно здесь мы выглядим сильнее, я даже не знаю. Само по себе это, конечно, здорово, но причина мне неизвестна».
Мик Шумахер, Haas VF-21, разворот
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images
Тиролец добавил: «Знаете, всего три года назад мы расстраивались, когда в квалификации не получалось пробиться в финал. Сейчас мы рады, когда получилось выйти из первого сегмента. Ситуация совсем другая, но даже такой небольшой успех очень важен для ребят из команды.
И должен сказать, что это не везение. Это хорошая работа, они все сделали правильно. Это показывает, что надо продолжать трудиться, и положение начнет меняться».
Репортеры поинтересовались, есть ли у Haas шанс заработать очки.
«Даже если будет сухо, я бы не назвал фантастическим сценарий, при котором Мик удерживает свою позицию в гонке, – ответил Гюнтер. – Но [чтобы заработать очки,] нам нужно немножко помощи. От дождя, от переменчивых условий. В классической сухой гонке добыть очки будет сложно. Да, возможны сходы, но сейчас они случаются редко».
Про Никиту Мазепина по ходу медиа-сессии глава Haas не сказал ни слова.
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Дополнительная информация: Олег Карпов
Никита Мазепин, Haas VF-21, в гравии
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images
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