В Haas нацелились сохранить обоих гонщиков на сезон-2024

После эксперимента с двумя новичками Ф1 в 2021 году, когда цвета Haas защищали Никита Мазепин с Миком Шумахером, коллектив вернулся к своей традиционной модели с парой опытных пилотов. В нынешнем чемпионате машинами американцев управляют Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг.

Контракты обоих истекают в конце года, но Гюнтер Штайнер рассказал, что немец с датчанином устраивают команду и почти наверняка останутся в ней.

«Если говорить о ситуации на рынке пилотов, думаю, сейчас мы весьма довольны той парой, которой располагаем, – сказал руководитель Haas F1 в преддверии Гран При Канады. – Разумеется, мы нацелены как можно раньше сделать официальное объявление, чтобы не ходить вокруг да около, как в прошлом году (когда контракт Хюлькенберга подтвердили после финального Гран При – прим.ред.).

Постоянно говорить, что мы сделаем объявление на следующем этапе, в какой-то момент становится скучно».

Штайнер добавил, что также будет продолжено и техническое партнерство с Маранелло, которое в Haas с самого начала избрали базовым принципом: «Если говорить о Ferrari, то здесь, думаю, не будет никаких изменений в среднесрочной или даже долгосрочной перспективе.

То, что сезон складывается для нас таким образом (команда заработала восемь очков в семи Гран При – прим.ред.), вовсе не значит, что мы сразу станет думать о переходе к кому-то другому».

Гюнтер Штайнер, Haas F1 Team Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Тиролец отметил, что команда признает те сложности, с которыми столкнулась в нынешнем чемпионате, и стремится справиться с ними.

«Опыт пилотов очень помогает нам, – объяснил он. – Нико открыто говорит о проблемах, мы тоже не скрываем их, и такой подход мне по душе.

Тут нечего цтаивать. Все в команде настроены разобраться, что именно происходит и как нам исправить ситуацию».

В нынешнем сезоне гонщики Haas неплохо проводят квалификации, однако регулярно теряют позиции в гонках. Не считая седьмого места Хюлькенберга в Мельбурне, где до финиша доехали 11 машин, команда имеет в активе лишь два десятых результата.