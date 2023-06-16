В Haas нацелились сохранить обоих гонщиков на сезон-2024
По словам Гюнтера Штайнера, команда довольна выступлениями Кевина Магнуссена с Нико Хюлькенбергом и не планирует отказываться от их услуг
После эксперимента с двумя новичками Ф1 в 2021 году, когда цвета Haas защищали Никита Мазепин с Миком Шумахером, коллектив вернулся к своей традиционной модели с парой опытных пилотов. В нынешнем чемпионате машинами американцев управляют Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг.
Контракты обоих истекают в конце года, но Гюнтер Штайнер рассказал, что немец с датчанином устраивают команду и почти наверняка останутся в ней.
«Если говорить о ситуации на рынке пилотов, думаю, сейчас мы весьма довольны той парой, которой располагаем, – сказал руководитель Haas F1 в преддверии Гран При Канады. – Разумеется, мы нацелены как можно раньше сделать официальное объявление, чтобы не ходить вокруг да около, как в прошлом году (когда контракт Хюлькенберга подтвердили после финального Гран При – прим.ред.).
Постоянно говорить, что мы сделаем объявление на следующем этапе, в какой-то момент становится скучно».
Штайнер добавил, что также будет продолжено и техническое партнерство с Маранелло, которое в Haas с самого начала избрали базовым принципом: «Если говорить о Ferrari, то здесь, думаю, не будет никаких изменений в среднесрочной или даже долгосрочной перспективе.
То, что сезон складывается для нас таким образом (команда заработала восемь очков в семи Гран При – прим.ред.), вовсе не значит, что мы сразу станет думать о переходе к кому-то другому».
Гюнтер Штайнер, Haas F1 Team
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Тиролец отметил, что команда признает те сложности, с которыми столкнулась в нынешнем чемпионате, и стремится справиться с ними.
«Опыт пилотов очень помогает нам, – объяснил он. – Нико открыто говорит о проблемах, мы тоже не скрываем их, и такой подход мне по душе.
Тут нечего цтаивать. Все в команде настроены разобраться, что именно происходит и как нам исправить ситуацию».
В нынешнем сезоне гонщики Haas неплохо проводят квалификации, однако регулярно теряют позиции в гонках. Не считая седьмого места Хюлькенберга в Мельбурне, где до финиша доехали 11 машин, команда имеет в активе лишь два десятых результата.
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