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Формула 1 Новость

В Haas допустили, что получат обновления только в Венгрии

В американской команде рассказали, что следующий пакет обновлений для их машины VF-22 будет готов лишь к концу июля – при этом он станет последним в сезоне

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Haas допустили, что получат обновления только в Венгрии
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С самого старта нынешнего чемпионата в Haas сделали ставку на работу с существующим шасси и раскрытие его потенциала – в отличие от соперников, команда привозила на этапы лишь отдельные и весьма незначительные обновления машины.  

Изначально был запланирован всего один большой пакет доработок по ходу сезона, который должен был дебютировать на Гран При Франции. 

Но по мере того, как результаты Кевина Магнуссена и Мика Шумахера ощутимо снижались на фоне соперников – в четырех последних Гран При пилоты Haas не заработали ни одного очка, – сроки появления пакета, напротив, все более откладывались. 

По словам главы команды Гюнтера Штайнера, решено дважды проверить эффективность новинок в аэродинамической трубе, потому их появление ожидается только в Будапеште – на последней гонке перед летними каникулами. Да и то не точно.

«Возможно, в Венгрии, – сказал Штайнер, отвечая на вопрос о модернизации машины. – Мы сделали шаг назад, так как хотим дополнительно проверить кое-что в трубе. Но сейчас мы ориентируемся именно на Венгрию. 

Это цель. Мы постараемся перевыполнить ее, но точно говорить о чем-то пока рано». 

Тиролец добавил, что в команде очень рассчитывают на новые детали. 

«Надеюсь, они позволят нам сделать большой шаг вперед, – объяснил он. – Как все будет выглядеть [внешне], меня не особенно волнует – а разницу в скорости, надеюсь, вы увидите сами».

По словам главы Haas, после этого его конструкторы полностью переключатся на работу над проектом 2023 года: «Мы сместим приоритеты. Для этой машины новинок больше не будет.

Мы уже прекратили изготовление запасных частей для нее. Понятно, что какие-то исследования будут продолжаться, и если откроется что-нибудь, способное принести большой выигрыш, то мы сделаем это. 

Но нацеленной работы над еще одним пакетом доработок больше не будет».

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