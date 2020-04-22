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Формула 1 / Новость

«В гонках Феттель лучше». Хайдфельд сравнил пилотов Ferrari

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«В гонках Феттель лучше». Хайдфельд сравнил пилотов Ferrari
Автор:
, редактор
22 апр. 2020 г., 15:34

По мнению экс-пилота Ф1, в прошлом году четырехкратный чемпион мира, по большому счету, не уступал молодому напарнику

В 2019 году Себастьян Феттель во второй раз в карьере проиграл своему напарнику внутрикомандную дуэль. Немец стал в чемпионате только 5-м, что вызвало слухи о его уходе из Ferrari или завершении карьеры. Но бывший пилот Формулы 1 Ник Хайдфельд считает, что Феттель превосходил молодого напарника по скорости в гонках и в новом сезоне способен изменить расклад сил.

«Думаю, главное, чтобы он допускал меньше ошибок в гонках, – сказал Хайдфельд в очередном выпуске подкаста Beyond the Grid. – Это его главная проблема в последние годы, в чемпионские годы такого не было. Но сейчас из-за аварий и разворотов он теряет много очков. 

По чистому темпу Леклер прибавил чуть сильнее Феттеля – просто потому, что он еще молод и многому учится. Но в целом они примерно равны. В квалификации у Феттеля были проблемы в первой половине года, но он с ними справился и сравнялся с Леклером. Нельзя ведь сказать, чтобы Леклер постоянно побеждал. В гонках, на мой взгляд, Феттель был лучше».

По мнению Хайдфельда, критика в адрес Феттеля из-за поражений от Леклера вызвана недооценкой монегаска.

«Очевидно, что Леклер фантастический пилот. Из-за этого все начинают думать, что Феттель не так уж хорош. Но, может, через несколько лет Леклер будет новым эталоном. Может, он будет чемпионом мира и уложит на лопатки всех своих напарников. Тогда мы сможем по-новому посмотреть на нынешнюю ситуацию. Я думаю, это главное: масштаб таланта Леклера пока не стал очевиден».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ник Хайдфельд , Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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