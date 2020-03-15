В Голландии не верят в отмену Гран При, но готовы к переносу

Европейская часть сезона Формулы 1 должна была начаться 3 мая в Зандворте. Однако после отмены первых четырех этапов сезона из-за коронавируса возникли сомнения, что чемпионат начнется раньше лета. Глава Гран При Нидерландов Ян Ламмерс сообщил, что пока не получал известий об отмене гонки, но готов к ее переносу.

«Мы пока не получили никаких официальных извещений, – рассказал Ламмерс. – Ф1 и FIA пока не сказали, что Гран При не пройдет 3 мая. Но, конечно, никто не удивится, если скоро объявят о переносе. Однако, пока нет смысла рассматривать разные сценарии. Мы ждем ясности от Ф1 и FIA».

Руководство Ф1 уже сообщило о возможности сократить сезон до 17-18 Гран При вместо запланированных 22-х. Но Ламмерс верит, что голландский этап останется в календаре: «Я думаю, мы довольно высоко в списке приоритетов Формулы 1. Но пока мы не получили никаких официальных заявлений, и должны сами все понять прежде, чем о чем-то говорить».

Дополнительная информация: Рональд Вординг