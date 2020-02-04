В главном повороте «Зандфорта» положили асфальт: фото
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Пресс-служба гонки опубликовала новые фотографии с трассы, которая проходит реконструкцию.
С момента объявления планов реконструкции наибольшее внимание было уделено повороту «Ари Лейендейк», где угол наклона составит 18 градусов. Этот поворот станет особенным еще и потому, что гонщикам планируется позволить проходить его с использованием системы DRS, и он будет играть решающую роль в обгонах.
Работы над этим поворотом подходят к концу, о чем говорит укладка асфальта. Фотографиями поделились промоутеры гонки. Отмечается, что асфальт укладывался в два слоя, причем особый верхний слой разработан при участии Pirelli и создан так, чтобы не оказывать негативное влияние на шины.
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Реконструкция трассы «Зандфорт»
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Фотограф: Хрис Схотанус
Реконструкция трассы «Зандфорт»
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Фотограф: Хрис Схотанус
Работы на «Зандфорте», где Гран При пройдет в первых числах мая, планируется завершить к концу февраля.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Нидерландов Билеты
|Автор
|Денис Буденков
В главном повороте «Зандфорта» положили асфальт: фото
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