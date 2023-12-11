В Германии опубликовали рассказ свидетеля падения Шумахера на горных лыжах

Без малого десять лет назад семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер покинул свое альпийское шале, чтобы покататься на лыжах по окрестным склонам. Поездка закончилась трагически – гонщик потерял равновесие, ударился головой и был доставлен в больницу.

Вскоре выяснилось, что его травмы носят тяжелый характер. После этого семья немца перекрыла любой доступ к информации о нем. Вот уже долгое время болельщики узнают о состоянии легенды Ф1 лишь по редким репликам его брата Ральфа и бывшего босса Ferrari Жана Тодта.

Тем, кто пытается самостоятельно получить какую-то информацию, окружение гонщика немедленно грозит судом.

Однако даже это не останавливает СМИ от стремления приподнять завесу тайны над тем, что именно произошло 30 декабря на горнолыжном склоне – и как события развивались дальше.

Немецкий журналист Йенс Гидеон подготовил свежее расследование для канала ARD, сумев отыскать важного свидетеля. Лыжный инструктор по имени Андре одним из первых оказался на месте падения Михаэля. Его слова позволили лучше понять, что же произошло.

«Шлем был совершенно разбит, – рассказал француз. – При этом сверху оставалась прикреплена камера». Как объяснил инструктор, не вызывало сомнений, что удар о скрытые под снегом камни был очень сильным. При этом Шумахер оставался в сознании.

Именно этот фактор, как говорят авторы расследования, в итоге стал роковым. Первоначальная оценка состояния экс-пилота оказалась неверной. Потому и по первым сообщениям с места падения казалось, что это лишь рядовое падение – неприятное, но не угрожающее жизни и здоровью Михаэля.

Все стало сильно хуже уже в вертолете, которые доставлял Шумахера в клинику соседнего городка Мутьер. Именно тогда чемпион потерял сознание, и ему потребовалась интубация – введение специальной трубки для искусственного поддержания дыхания.

Как только вертолет приземлился в Мутьере, медики сразу приняли решение о новой перевозке Михаэля – теперь в специализированную клинику в Гренобле.

«Если бы не эти посадка и взлет, путь до Гренобля занял бы на три минуты меньше», – сообщает в своем материале Гидеон. Далее он делает вывод, что эти три минуты имели решающее значение: сумей врачи приступить к работе раньше, последствия оказались бы для гонщика куда менее серьезными…

Запись с камеры на шлеме Шумахера, которая помогла бы разобраться в обстоятельствах его падения, до сих пор не опубликована.