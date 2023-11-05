В Формуле 1 заговорили о необходимости смягчить правила закрытого парка

В прежние годы участники Формулы 1 могли работать со своими машинами в любое время, если те не находятся на трассе. Потому в ночь между квалификацией и гонкой шасси по сути собирали заново, меняя многие настройки, а зачастую и мотор с коробкой передач.

Когда спорт взял курс на сокращение расходов, одной из первых мер стало решение запретить какие-либо действия с машинами между завершением квалификации и началом гонки. Реализована эта идея была посредством режима закрытого парка, который допускает лишь замену поврежденных деталей на аналогичные и самые минимальные корректировки настроек.

Однако в дальнейшем появились правила комендантского часа для сотрудников команд, лимиты бюджетов и другие ограничения. Потому сейчас в Ф1 заговорили о пересмотре подхода к правилам закрытого парка в сторону смягчения.

Этот вопрос обрел новую актуальность после того, как в Остине после финиша дисквалифицировали Льюиса Хэмилтона с Шарлем Леклером – в их командах говорили, что именно невозможность скорректировать настройки привела к чрезмерному износу контрольной планки под днищем.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Шарль Лекклер, Ferrari SF-23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, на пит-лейне

Комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com, новый спортивный директор Скудерии Диего Иоверно рассказал: «Сейчас по поводу закрытого парка идут активные дискуссии. Изначально эти правила вводили, чтобы команды не устраивали никакого безумия между квалификацией и гонкой.

Но тут есть и другая сторона вопроса. Надо защищать команды от самих себя. Потому что у инженеров всегда неограниченная фантазия, а механики порой слишком нервничают (что в обоих случаях приводит к ненужным ошибкам – прим.ред.).

Думаю, в целом правила закрытого парка вполне оправданы. Но сейчас их можно смягчить, так как уже есть другие механизмы контроля за нашей работой. Это лимит бюджетов, контроль за узлами.

Совсем отказываться от закрытого парка не стоит. Но есть варианты, которые мы сейчас обсуждаем с FIA».

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Механик Alpine работает на пит-лейна с передним антикрылом Alpine A523

На этой неделе в Бразилии прошло заседание Спортивного консультативного комитета Ф1. Как рассказал участвовавший в нем главный гоночный инженер Aston Martin Том Маккаллоу, дополнительная гибкость регламента будет полезна для команд.

Он объяснил: «Когда появился режим закрытого парка, это принесло много пользы. Но важно, чтобы правила эволюционировали, помогая нам добиваться своих целей.

У нас уже сейчас есть возможность кое-что менять: материал тормозных механизмов, всякие мелочи тут и там. Понятно, что мы не вправе заменить планку под машиной, так что какие-то решения необходимо принимать заранее.

Факторы вроде погоды серьезно влияют на поведение машин. Скажем, попутный или встречный ветер, который просто невозможно предсказать на три дня вперед.

Потому корректировки регламента порой необходимы и пойдут на пользу инженерам. Главное тут – не увлекаться ими».