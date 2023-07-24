В Формуле 1 задумались об искусственном выравнивании сил моторов

Серьезные источники сообщили, что вопрос о способах обеспечить равенство возможностей разных силовых установок был включен в повестку дня ближайшего заседания Комиссии Ф1, которое пройдет по ходу Гран При Бельгии в следующий уик-энд.

Есть основания говорить, что вопрос подняла FIA после анализа эффективности моторов разных производителей. В паддоке уже давно поговаривали, что в настоящий момент между ними есть ощутимая разница.

Источники сообщили, что в отстающих сейчас однозначно Renault F1, которая уступает соперникам 20-35 л.с. При этом возможности Ferrari, Mercedes и RBPT Honda довольно близки между собой.

Официальный комментариев по поводу планов добиться равенства ни в FIA, ни в Renault не делали.

Так как команды Ф1 в последнее время стали гораздо ближе друг к другу по силам, разница в мощности стала важным фактором, который мешает команде Alpine на трассах Гран При и не позволяет Renault F1 привлечь новых клиентов.

Кроме того, «заморозка» правил до конца 2025 года не оставляет инженерам возможности каким-то образом выправить ситуацию. Изменения в конструкции возможны лишь для «повышения надежности и безопасности, а также снижения стоимости».

Пьер Гасли, Alpine A523 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Однако у FIA сложилось мнение, что сложившаяся ситуация требует отхода от существующей буквы закона. В Формуле 1 и прежде использовался механизм выравнивания разных двигателей – он понадобился в эпоху V8 в 2007 году. Тогда производители научились использовать изменения, формально направленные на рост надежности, для получения дополнительной мощности.

В преддверии нынешней заморозки регламента, которая вступила в силу с 2022 года, было специально оговорено, что никаких попыток искусственно уравнять силы руководство спорта предпринимать не будет. На тот момент казалось, что возможности разных моторов весьма близки.

Однако если Комиссия Ф1 при обсуждении вопроса в Спа решит, что ситуация действительно требует вмешательства, какие-то шаги действительно возможны. Что именно это может быть, пока говорить сложно. В теории простейшим выходом выглядит разрешение для Renault омологировать новую версию силовой установки. Однако, как несложно догадаться, это вызовет немалое недовольство в паддоке.

В 2009 году, когда FIA проводила формальное расследование по поводу потенциального неравенства двигателей, звучали слова, что лучшим способом добиться цели будет ограничения для тех, кто имеет больше мощности.

Двигатель и элементы гибридной системы Mercedes F1, 2014 год

В тексте заявления федерации тогда было сказано: «Исходя из предположения, что существует разница между характеристиками двигателей, используемых в Формуле 1, Всемирный совет по автоспорту решил, что если это так, и команды захотят устранить разницу в производительности, это можно будет сделать, снизив производительность более мощных двигателей. При этом какая-либо модернизация запрещена».

Однако тогда переговоры команд не привели к согласию, и никаких реальных шагов не последовало.

По ходу турбоэры также звучали призывы обеспечить равенство, когда Mercedes явно имела перевес над остальными – но они также ни к чему не привели.

В числе других вопросов, которые Комиссия Ф1 собирается обсудить на Гран При Бельгии – перспективы дальнейшего использования термочехлов и изменения в формате спринтерских уик-эндов.