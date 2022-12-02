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Гоночные боссы Ф1 сейчас ведут работу над новым регламентом чемпионата, который вступит в силу с 2026 года – одновременно с переходом на силовые установки следующего поколения.

В числе тех решений, которые обсуждаются – радикальные изменения в подходе к аэродинамике. Много десятилетий подвижные и управляемые элементы были в Ф1 вне закона. Но теперь ради снижения расхода топлива рассматривается идея «разгрузки» шасси на прямых и добавления прижимной силы в поворотах.

Деталей пока нет, но рассматривается своего рода «обратная DRS», которая будет не открывать крыло на прямых, а, напротив, каким-то образов увеличивать прижим на медленных участках.

Росс Браун, который недавно объявил об уходе с поста спортивного босса Ф1, в интервью еженедельнику Autosport рассказал о деталях этой истории.

«Один из главных вопросов по поводу машин 2026 года состоит в том, получат ли они активную аэродинамику, – объяснил Росс. – Пока окончательного ответа на него нет, так как сделать все надо безопасно и предсказуемо.

Да, у нас уже есть DRS, это классическая активная аэродинамика. Но сможем ли мы сделать что-то более значительное?

Дело в том, что с активной аэродинамикой вы неизбежно взаимодействуете с машиной впереди. При определенном сближении соперник теряет какое-то количество прижимной силы, а вы, находясь позади, получаете прибавку. И тут можно вести интересные byhs и использовать возможности.

Я не говоря, что именно так мы и поступим – но возможность есть. Так что при подготовке к 2026 году надо внимательно изучить, в какой степени мы сможем внедрить активную аэродинамику».

Росс Браун, управляющий директор по вопросам гонок, FOM Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

По словам Брауна, Ф1 решила действовать совместно с FIA, где аэродинамическую группу возглавляет Джейсон Соммервилль – инженер, который немало поработал в разных командах.

«Мы решили, что в конечном итоге будет лучше объединить усилия с федерацией, – пояснил Росс. – У них ведь есть полный доступ ко всем данным команд. Коме того, это сразу снимет любые опасения по поводу конфиденциальности. Не то, чтобы они были, но при внедрении новых идей Джейсон и его люди должны видеть информацию с реальных машин. В рамках FIA это вполне возможно.

Им тоже важно добиться, чтобы гонки стали интереснее. Иногда я получаю сообщения… После спринта в Бразилии Джейсон написал мне: "Потрясающая гонка. Очень рад видеть столько борьбы". Так что они тоже нацелены добиться того, чтобы машины позволяли обгонять. И уже добились успехов в этом».