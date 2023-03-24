В Формуле 1 задумались о пересмотре лимита бюджетов

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Лимит бюджетов действует в Формуле 1 с 2021 года и считается серьезным инструментом в выравнивании возможностей. В то же время, первый опыт использования новых правил показал, что их можно усовершенствовать.

Ограничения лишили большие команды возможности получать преимущество за счет огромных расходов на доработку своих машин. Но при этом действующий формат не позволяет отстающим догонять лидеров, как как капитальные вложения тоже лимитированы, потому нет возможности провести реконструкцию инфраструктуры на базе.

Это значит, что те, кто был лучше оснащен на момент начала действия лимитов, по определению сохранят преимущество. В правилах предусмотрено исключение лишь для строительства аэродинамических труб, а все остальное подпадает под общий лимит.

Получается, что тем, кто все же решится на реконструкцию базы, придется изымать средства из других статей расходов, что неизбежно приведет к снижению конкурентоспособности.

Такая ситуация подтолкнула к дискуссии между командами об ином подходе к капитальным вложениям и возможности улучшать инфраструктуру баз.

Как стало известно Motorsport.com, на последнем заседании Комиссии Ф1 по инициативе нового главы Williams Джеймса Воулза этот вопрос был вынесен на обсуждение.

Многие поддержали идею пересмотра отдельных моментов бюджетных ограничений, FIA и FOM тоже были не против. Теперь будет проведен анализ тех изменений, которые смогут улучшить положение к лучшему. Обсуждение продолжится в ближайшие недели.

Aston Martin успела построить новую базу в Сильверстоуне по старым правилам Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

Воулз объяснил, что такие перемены будут очень важны для маленьких команд.

«Я считаю, что нам нужна меритократия – моей команде необходима возможность догнать лидеров, располагая равными ресурсами», – объяснил британец.

По словам Джеймса, одним из неприятных сюрпризов после перехода в Гроу для него стал уровень тамошней инфраструктуры. А усовершенствовать ее в рамках лимита бюджетов не представляется возможным.

«Есть вещи, которые казались мне совершенно базовыми. Я думал, что они есть у всех уже лет 15, – объяснил британец. – Речь, например, о компьютерных системах, которые позволяют оценить эффективность аэродинамических элементов. Но у Williams таких просто нет.

Это больше всего удивило меня после начала работы в команде. При этом они разрабатывают и производят машину из 15 тысяч деталей, которая едет весьма быстро.

Но без таких систем мы на сможем двигаться вперед. Они нужны нам, как и другие инструменты».

Идея предложенных перемен в том, чтобы дать маленьким командам возможность дополнительных капиталовложений. Лидеры вроде бы не против – но многое, как водится, будет зависеть от деталей и формулировок.

Чтобы изменения начали действовать с 2024 года, их должны поддержать минимум шесть команд. Если таких окажется восемь, новый порядок вступит в силу немедленно.