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В Формуле 1 выбрали новый формат для спринтерских уик-эндов

Команды, недовольные нынешними правилами, близки к договоренностям по поводу изменений для сезона-2024

Филип Клерен
Автор Филип Клерен
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После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Короткие субботние гонки проводятся в Ф1 с 2021 года – в нынешнем календаре таких шесть, в том числе в Сан-Паулу в этот уик-энд. Предстоящий сезон также будет включать шесть этапов со специальным форматом. 

Однако в паддоке в последнее время установилось весьма скептическое отношение к этой идее – гонщики и представители команд отмечают, что спринты, с одной стороны, приносят слишком мало очков, но с другой раскрывают силу команд в гоночных условиях, что снижает интерес к главному воскресному заезду. 

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Также многим не нравится, что режим закрытого парка, при котором нельзя менять настройки машин, начинает действовать после единственной тренировки. «После обеда в пятницу инженерам можно ехать по домам», – говорят в командах. 

FIA озаботилась вопросом поиска решения, и в итоге сейчас активно обсуждают вариант, слухи о котором начали циркулировать еще летом. Его суть в том, чтобы сделать течение уик-энда более логичным. 

Предполагается, что с 2024 года после пятничной тренировки участники этапа будут проводить квалификацию спринта. Суббота начнется со спринтерской гонки а продолжится главной квалификацией.

Воскресенье, как и прежде, останется за главной гонкой Гран При. 

Режим закрытого парка будет действовать дважды – между соответствующими квалификационными и гоночными заездами. При этом после спринта команды смогут вновь менять регулировки машин.  

После старта спринта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

После старта спринта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

«Мы обсуждаем этот вопрос со Стефано [Доменикали, генеральным директором Ф1], – рассказал глава Mercedes Тото Вольф в интервью Sky Sports. – Понятно, что решение за ними, но у нас есть реальная возможность повлиять на этот процесс. 

Если проводить спринтерскую квалификацию в пятницу, а главную – в субботу, около двух часов, то вопросов, как мне кажется, будет меньше».

Главный гоночный инженер Aston Martin Том Маккаллоу также поддержал изменения, назвав их полезными для зрителей: «У нас есть Спортивная консультативная комиссия, заседание которой  прошло на этой неделе. Там мы обсуждали, как улучшить этапы со спринтами. 

Сама эта идея вводилась ради болельщиков. Но с технической точки зрения она стала головной болью: очень сложно, когда машина оказывается в закрытом парке после единственной тренировки. Но с коммерческой точки зрения, а также в плане зрелищности, тут есть очень интересные элементы. 

Правки в формат уже вносились, и как по мне, необходимы новые и более значительные. Знаете, даже мой отец, который неплохо разбирается ва Формуле 1, сказал: "Напомни, а эта пятничная квалификация – она для какой из гонок?".

Если такие вопросы возникают даже у тех, кто неплохо понимает спорт, то обычные болельщики явно в замешательстве. Так что мы должны предложить более простой, удобный и понятный формат, но чтобы обе гонки оставались интересными». 

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