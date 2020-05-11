Международная автомобильная федерация придумала, как сделать гонки безопаснее. Регулятор решил превратить задний фонарь на машинах Формулы 1 в разноцветный светильник, который управляется из боксов.

Сейчас задний фонарь обязан гореть, если над трассой идет дождь. Базовый цвет – красный. В FIA считают, что гонки станут менее опасными, если этот фонарь (на фото вверху) сможет менять цвета в зависимости от условий. К примеру, когда судьи введут режим желтых флагов, умный фонарь должен переключаться на желтый цвет по команде из боксов.

По расчетам федерации, это позволит ускорить информирование гонщиков о потенциально опасных ситуациях. Когда внедрят эту систему, не сообщается.