В Формуле 1 внедрят умные фонари. Они будут менять цвет в зависимости от состояния трассы
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FIA предложила новую систему сигнальных огней в дождевых гонках. По замыслу федерации, фонарями на машинах нужно управлять удаленно
Международная автомобильная федерация придумала, как сделать гонки безопаснее. Регулятор решил превратить задний фонарь на машинах Формулы 1 в разноцветный светильник, который управляется из боксов.
Сейчас задний фонарь обязан гореть, если над трассой идет дождь. Базовый цвет – красный. В FIA считают, что гонки станут менее опасными, если этот фонарь (на фото вверху) сможет менять цвета в зависимости от условий. К примеру, когда судьи введут режим желтых флагов, умный фонарь должен переключаться на желтый цвет по команде из боксов.
По расчетам федерации, это позволит ускорить информирование гонщиков о потенциально опасных ситуациях. Когда внедрят эту систему, не сообщается.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джейк Боксолл-Легг
В Формуле 1 внедрят умные фонари. Они будут менять цвет в зависимости от состояния трассы
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2 июл. - 5 июл.
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