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Формула 1 / Новость

В Формуле 1 внедрят умные фонари. Они будут менять цвет в зависимости от состояния трассы

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В Формуле 1 внедрят умные фонари. Они будут менять цвет в зависимости от состояния трассы
Автор:
, Журналист (Autosport)
11 мая 2020 г., 17:30

FIA предложила новую систему сигнальных огней в дождевых гонках. По замыслу федерации, фонарями на машинах нужно управлять удаленно

Международная автомобильная федерация придумала, как сделать гонки безопаснее. Регулятор решил превратить задний фонарь на машинах Формулы 1 в разноцветный светильник, который управляется из боксов.

Сейчас задний фонарь обязан гореть, если над трассой идет дождь. Базовый цвет – красный. В FIA считают, что гонки станут менее опасными, если этот фонарь (на фото вверху) сможет менять цвета в зависимости от условий. К примеру, когда судьи введут режим желтых флагов, умный фонарь должен переключаться на желтый цвет по команде из боксов.

По расчетам федерации, это позволит ускорить информирование гонщиков о потенциально опасных ситуациях. Когда внедрят эту систему, не сообщается.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джейк Боксолл-Легг

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