В Формуле 1 утвердили техрегламент на моторы 2026 года

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Всемирный совет FIA по спорту, наконец, одобрил технический регламент на силовые установки Формулы 1, которые будут использоваться после 2025 года. Задержка была вызвана позицией президента Федерации Мохаммеда бин Сулайема. Теперь снято последнее условие для окончательного решение о приходе в чемпионат поставщиков моторов Audi и Porsche.

Как и ожидалось, новые силовые установки будут избавлены от узла MGU-H, который представляет из себя мотор-генератор, установленный на валу турбины. Он "гасит" кинетическую энергию вала, перерабатывая ее в электричество и при обратном процессе позволяет быстрее раскрутить турбину, когда это надо.

Данная технология оказалась очень сложной и дорогостоящей, она не нашла применения в серийных машинах, так что от нее отказались.

Новые силовые установки будут работать исключительно на синтетическом топливе, что также ожидалось. Энергоемкость этого топлива будет отличаться от привычного бензина, что потребует внесения изменений к конструкцию. Завтра утром мы опубликуем большой материал о том, что такое синтетическое топливо, зачем оно нужно и какие у него подводные камни.

Мощность электропривода силовой установки удвоится и составит 350 киловатт. Судя по всему речь идет не о мощности на вале двигателя, а о максимальной электроэнергии на него поступающей. По опыту Формулы Е можно говорить, что КПД гоночных электромоторов стремятся к 100% и не ниже 95%. То есть электромотор добавит двигателю внутреннего сгорания почти 476 лошадиных сил.

Наконец, одной из главных новостей стало введение ограничений бюджетов на силовые установки. До 2026 года команды не вправе тратить на силовые установки более 95 миллионов долларов за сезон, а в 2026 можно будет потратить 130 миллионов.

Эти затраты включают некоторые исключения, в частности траты на маркетинг. Вместе с тем в FIA обещают снизить строгость наказаний за замену силовых установок по ходу сезона, если это укладывается в бюджеты.

Иными словами, сейчас за сезон можно ставить сколько угодно силовых установок, но после превышения лимита полагаются штрафы в виде лишения позиций на старте. А в будущем лишать позиций будут более гуманно, но только то тех пор, пока команда не вышла за рамки бюджетных ограничений.



Дополнительная информация: Мэтт Кью

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