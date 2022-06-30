В Формуле 1 утвердили экспериментальный формат квалификации

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Впервые о новом формате заговорили еще этой весной. Его суть в том, что три квалификационных сегмента проходят на фиксированных составах резины.

Сейчас у каждого гонщика на каждом Гран При есть 13 комплектов шин: 8 Soft, 3 Medium и 2 Hard. При этом по одному нужно вернуть в Pirelli после каждой пятничной тренировки.

С 2023 года число комплектов сократится до 11 – но в качестве эксперимента новый регламент будет опробован на двух Гран При уже в нынешнем году. Это решение утвердил Всемирный совет FIA в Париже.

Суть новации в том, что гонщик будет получать на уик-энд 3 комплекта Hard и по 4 – Medium и Soft. При этом в первом сегменте квалификации разрешено будет использовать только самые жесткие слики, во втором – средние, а в третьем – самые мягкие. Ограничивается только состав, на машину по ходу сегмента можно будет ставить несколько комплектов при соблюдении жесткости.

После этого FIA, Liberty Media и Pirelli проанализируют реакцию участников чемпионата, чтобы понять, нужны ли новым правилам какие-то корректировки.

Этапы, на которых будет проведен эксперимент, пока не названы. Также известно, что такой подход требует дополнительной проработки для этапов со спринтерской гонкой. Все эти вопросы будут обсуждаться на очередном заседании Комиссии Ф1 в Шпильберге на следующей неделе.