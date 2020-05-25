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Формула 1 / Новость

В Формуле 1 устроят тендер для поставщиков шинных одеял

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В Формуле 1 устроят тендер для поставщиков шинных одеял
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25 мая 2020 г., 17:00

Чемпионат мира начал поиски монополиста на рынке устройств для прогревания 18-дюймовых покрышек

Международная автомобильная федерация объявила тендер. Предметом тендера стали шинные одеяла: так называют термочехлы, которые позволяют прогревать покрышки перед заездами. Сейчас в Формуле 1 используют 13-дюймовые колеса. Соответственно, имеющиеся одеяла также рассчитаны на этот размер. В 2022 году чемпионат мира перейдет на 18-дюймовые диски, и всем участникам потребуются новые термочехлы.

FIA объявила, что создаст принудительную монополию на рынке устройств для прогревания резины. Все компании, которые хотят участвовать в тендере для Формулы 1, должны отправить свою заявку до 1 июня. После этого автофедерация выберет победителя.

Новому поставщику предстоит изготовить образцы, а затем и первую партию одеял для команд к концу следующего года. Ожидается, что гоночные коллективы смогут впервые опробовать термочехлы для 18-дюймовых колес на тестах в Абу-Даби после завершения сезона-2021. В гонках 18-дюймовые диски и одеяла дебютируют в сезоне-2022. Каждой команде разрешат использовать по 30 термочехлов во время гоночного уик-энда.

Ранее в Формуле 1 хотели целиком отказаться от одеял для шин, но затем решили устроить переходный период. Он продлится два сезона: в 2022 и 2023 году.

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Согласно нынешнему плану, термочехлы перестанут использовать в Гран При в 2024-м. 
В то же время условия тендера FIA обязывают поставщика быть готовым к необходимости поставлять одеяла и в сезонах 2024-2025. Международная автофедерация обязалась уведомить поставщика о том, нужны ли будут термочехлы на два дополнительных сезона, до конца 2022 года.

В FIA особенно отметили, что переход на новые одеяла должен сопровождаться снижением расходов для команд. Автофедерация рассчитывает, что гоночные коллективы смогут использовать часть своего нынешнего оборудования при работе с покрышками нового размера, что позволит избежать избыточных трат. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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