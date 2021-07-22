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Формула 1 Новости

В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

После скандальных событий в Сильверстоуне руководитель гонок Ф1 Майкл Маси направил командам письмо, призванное снизить давление на судей

В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям

После столкновения Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном в дебюте британской гонки руководители их команд – Тото Вольф и Кристиан Хорнер – вышли на связь с представителями FIA, стремясь донести до них свою позицию в отношении произошедшего и объяснить правоту действий своего пилота. 

Также оба посетили пункт управления гонкой для личного общения с судьями, которые в тот момент разбирали аварию и принимали решение о наказании ее участников.

Позже, объясняя свои действия в интервью Motorsport.com, глава Mercedes отметил: «После аварии мне сказали, что Кристиан вел очень активный диалог с руководителем гонки. 

Потому я тоже связался с ним, а он посоветовал мне отправиться к судьям и поговорить с ними напрямую. Так я и поступил».

Хорнер, в свою очередь, увидел в действиях соперника попытку надавить на спортивных арбитров в тот момент, когда они разбирали столкновение.   

«Мне не кажется, что в такие моменты стоит вмешиваться в их работу, – объяснил глава RBR репортерам. – Им требуется ясное понимание ситуации, чтобы принять верные решения. 

Я сам пошел к судьям только потому, что узнал о походе Тото и попытке оказать давление. Каждый хочет честности и справедливости, и мне не кажется, что все подряд должны иметь возможность ходить к судьям».

Изначально Майкл Маси не увидел большой проблемы в том, что главы команд напрямую общаются с судьями FIA.

«Если разбирательство происходит после гонки, то мы сами зовем на него гонщиков и представителей команд, – объяснил он вечером воскресенья в Сильверстоуне. – В прошлом году в Монце Льюис [Хэмилтон] сам приходил к судьям, чтобы лучше понять ситуацию и увидеть полную картину. Когда гонка приостановлена и есть такая возможность, вполне можно поступить подобным образом».

Однако по прошествии нескольких дней Маси изменил свою точку зрения. В четверг стало известно о его письме командам – там говорится, что теперь подобные походы к спортивным комиссарам будут трактоваться иначе. 

В документе сказано, что отныне допуск на пункт управления гонкой будет возможен только после предварительного одобрения или же в результате непосредственного вызова. 

Команды получили официальное предупреждение, что теперь попытка по своей инициативе пообщаться с судьями будет считаться нарушением Статьи 12.2.1.i Международного спортивного кодекса FIA.

Там говорится об обязательствах участников «соблюдать инструкции официальных лиц в интересах безопасного и упорядоченного проведения мероприятия».

В письме говорится, что в крайнем случае за нарушение предписаний может использоваться даже дисквалификация команды и запрет не продолжения ее участия в Гран При. 

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