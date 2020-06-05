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Формула 1 / Новость

В Формуле 1 смирились с отсутствием новых производителей до 2026 года

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В Формуле 1 смирились с отсутствием новых производителей до 2026 года
Автор:
, Ответственный редактор
5 июн. 2020 г., 17:40

По мнению спортивного директора Ф1 Росса Брауна, до смены регламента на силовые установки не стоит рассчитывать, что кто-то захочет прийти в чемпионат

Формула 1 готовится к масштабным изменениям правил, включая возвращение граунд-эффекта – и лишь силовые установки на протяжении шести ближайших сезонов останутся практически неизменными.

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Каким будет грядущий регламент на двигатели, пока не решено, но в руководстве чемпионата рассчитывают сформировать его так, чтобы привлечь новых автопроизводителей. А до этого времени ждать их появления не приходится, рассказал в интервью Motorsport.com Росс Браун.

«На самом деле, до перемен в правилах не так и далеко, если оценивать категориями создания нового мотора, – объяснил британец. – Ведь начинать проектирование вам нужно минимум за 18 месяцев до момента дебюта. 

Так что совместно с FIA и новыми производителями мы сейчас изучаем, как должны выглядеть двигатели следующего поколения. Думаю, для нас это возможность привлечь новых производителей, так что мы должны найти самую привлекательную конфигурацию. Мы изучаем тот вариант, который считаем самым подходящим.

Никто не станет инвестировать в создание нынешних моторов, потому что за необходимое для этого время период их использования уже практически закончится. А чтобы добиться нужной мощности, требуются очень солидные вложения».

При этом в руководстве Формулы 1 не хотят спешить, чтобы действительно выбрать самые лучшие параметры.

«Занятно, что как раз сегодня утром мы говорили об этом, – сказал Росс. – Наша группа с Пэтом Симондсом, Ником Хейнсом, Жилем Симоном, Фабрисом Ломом и Николасом Томбасисом работает над будущим силовых установок. 

У нас есть цели – соответствие технологий, экономические факторы. И еще это должны быть хорошие моторы для гонок. Мы знаем, чего хотим добиться, но пока не определили до конца, каким будет итоговый результат».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Росс Браун
Автор Александр Кабановский

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