В Формуле 1 решили внедрить детали опенсорс

Сегодня команды Формулы 1 проголосуют по вопросу опенсорс-технологий в гоночных машинах. Голосование пройдет в электронном виде. Если все участники выскажутся за, новое правило введут в 2021 году.

Суть решения заключается в деталях с открытой технологией. Первыми такими узлами станут педали и рулевые колонки. Маленькие команды смогут использовать опенсорс-решение, чтобы произвести такие компоненты самостоятельно, не тратя деньги на проектирование. Это позволит сэкономить всем участникам.

Опенсорс может стать новым словом в регламенте Формулы 1. До сих пор такая лицензия не применялась в чемпионате. Согласно правилам, каждая команда обязана самостоятельно создавать и строить гоночный болид, что исключает возможность обмена технологиями.

Отдельные детали, среди которых двигатель и коробка передач, команды имеют право покупать у конкурентов. Покупка не означает изготовления компонентов по чертежам соперника: в случае приобретения узлов детали производит команда-продавец, а команда-покупатель просто устанавливает полученную запчасть на свою машину. Разрешение опенсорс даст командам возможность собирать чужие узлы у себя на базах.

Среди других вопросов, вынесенных на электронное голосование, будет ограничение бюджетов со $175 до $145 млн в год, новые правила жетонов для доработки аэродинамики, а также дифференцированный подход к использованию аэротруб лидерами и отстающими. Ожидается, что аутсайдерам позволят дольше продувать модели автомобилей в трубе, чем наиболее успешным коллективам.