В Формуле 1 решили иначе составлять календарь

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О новации рассказал в Барселоне босс Формулы 1 Стефано Доменикали. По его словам, первопричиной перемен стало желание к 2030 году сделать спорт углеродно-нейтральным.

Именно поэтому, наряду с использованием биотоплива, решено по возможности сократить переезды между этапами. Команды уже поддержали эту новацию.

Изменения еще предстоит согласовать с промоутерами этапов, также, возможно, придется нарушить традиционные даты проведения каких-то Гран При или их привычные связки.

В качестве примеров Доменикали привел гонки в Майами и Монреале – сейчас Формуле 1 приходится летать через Атлантику ради каждой из них.

Глава чемпионата не вдавался в детали, но источники сообщают, что этап в Баку решено теперь включить в азиатский регион, объединив с Сузукой и Шанхаем. При этом перспективы возвращения Ф1 в Китай пока остаются неопределенными.

Ближневосточные гонки скорее всего разобьют на две пары: Бахрейн и Саудовская Аравия примут гонки в начале сезона, а Катар и Абу-Даби – в его конце.

В нынешнем сезоне календарь чемпионата состоит из 22 Гран При, однако в 2023 году этапов должно стать еще больше.