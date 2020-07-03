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Формула 1 / Гран При Австрии / Отчет о тренировке

В Формуле 1 прошел первый гоночный день 2020 года. Вот его итоги

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В Формуле 1 прошел первый гоночный день 2020 года. Вот его итоги
Автор:
, шеф-редактор
3 июл. 2020 г., 14:30

Лучшее время в свободных заездах перед Гран При Австрии показал Льюис Хэмилтон

На автодроме «Ред Булл Ринг» в Австрии завершился первый тренировочный день Формулы 1 в 2020 году. И в первой, и во второй части свободных заездов доминировала команда Mercedes AMG. Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в обеих тренировочных сессиях. Его партнер по команде Валттери Боттас занял второе место и утром, и после обеда.

Следующей командой по скорости оказалась Racing Point. Пилот этого коллектива Серхио Перес занял третье место во второй тренировке Гран При Австрии. Напарник мексиканского пилота Лэнс Стролл стал седьмым. Оба гонщика уступили Mercedes более полусекунды.

Четвертый результат продемонстрировал Себастьян Феттель на Ferrari. В утренней сессии четырехкратный чемпион был лишь 12-м, но затем смог ускориться и вернулся в группу лидеров. Следом за ним тренировочный день завершил Дэн Риккардо на Renault. 

По ходу свободных заездов гонщики допустили множество ошибок: пилоты разных команд то и дело разворачивались, но смогли ничего не разбить. Чаще остальных вылетали гонщики Red Bull. В итоговом протоколе Макс Ферстаппен восьмое место: голландец отстал от Хэмилтона на 0,9 секунды. Алекс Элбон показал 13 время, Даниил Квят стал 12-м.

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон 42 1'04.304     241.739
2 Finland Валттери Боттас 37 1'04.501 0.197 0.197 241.000
3 Mexico Серхио Перес 48 1'04.945 0.641 0.444 239.353
4 Germany Себастьян Феттель 48 1'04.961 0.657 0.016 239.294
5 Australia Даниэль Риккардо 36 1'04.972 0.668 0.011 239.253
6 United Kingdom Ландо Норрис 38 1'05.087 0.783 0.115 238.831
7 Canada Лэнс Стролл 49 1'05.135 0.831 0.048 238.655
8 Netherlands Макс Ферстаппен 41 1'05.215 0.911 0.080 238.362
9 Monaco Шарль Леклер 46 1'05.298 0.994 0.083 238.059
10 Spain Карлос Сайнс 37 1'05.352 1.048 0.054 237.862
11 France Эстебан Окон 42 1'05.415 1.111 0.063 237.633
12 Russian Federation Даниил Квят 34 1'05.443 1.139 0.028 237.531
13 Thailand Александр Элбон 47 1'05.453 1.149 0.010 237.495
14 Italy Антонио Джовинацци 49 1'05.608 1.304 0.155 236.934
15 Denmark Кевин Магнуссен 44 1'05.678 1.374 0.070 236.681
16 France Ромен Грожан 50 1'05.908 1.604 0.230 235.856
17 France Пьер Гасли 51 1'06.016 1.712 0.108 235.470
18 United Kingdom Джордж Расселл 40 1'06.125 1.821 0.109 235.082
19 Finland Кими Райкконен 44 1'06.278 1.974 0.153 234.539
20 Canada Николя Латифи 45 1'07.124 2.820 0.846 231.583
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Вторая тренировка в пятницу
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Антон Погорельский

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