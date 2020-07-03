На автодроме «Ред Булл Ринг» в Австрии завершился первый тренировочный день Формулы 1 в 2020 году. И в первой, и во второй части свободных заездов доминировала команда Mercedes AMG. Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в обеих тренировочных сессиях. Его партнер по команде Валттери Боттас занял второе место и утром, и после обеда.

Следующей командой по скорости оказалась Racing Point. Пилот этого коллектива Серхио Перес занял третье место во второй тренировке Гран При Австрии. Напарник мексиканского пилота Лэнс Стролл стал седьмым. Оба гонщика уступили Mercedes более полусекунды.

Четвертый результат продемонстрировал Себастьян Феттель на Ferrari. В утренней сессии четырехкратный чемпион был лишь 12-м, но затем смог ускориться и вернулся в группу лидеров. Следом за ним тренировочный день завершил Дэн Риккардо на Renault.

По ходу свободных заездов гонщики допустили множество ошибок: пилоты разных команд то и дело разворачивались, но смогли ничего не разбить. Чаще остальных вылетали гонщики Red Bull. В итоговом протоколе Макс Ферстаппен восьмое место: голландец отстал от Хэмилтона на 0,9 секунды. Алекс Элбон показал 13 время, Даниил Квят стал 12-м.