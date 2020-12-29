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Формула 1 / Новость

В Формуле 1 приготовились к падению темпа в 2021 году

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В Формуле 1 приготовились к падению темпа в 2021 году
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По мнению участников чемпионата, изменения в аэродинамике замедлят машины по сравнению с прошедшим сезоном

В следующем сезоне Ф1 продолжит использовать те же слики, что изначально были разработаны Pirelli еще к чемпионату 2019 года. Характеристики резины за прошедшее время оставались практически неизменными, тогда как аэродинамическая эффективность шасси постоянно росла.

Из-за этого организаторы Формулы 1 приняли решение скорректировать регламент, снизив уровень прижимной силы – и нагрузку на шины – за счет удаления части днища в области перед задними колесами. 

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Ожидается, что общее снижение прижима составит около 10%. При этом в паддоке поговаривали, что разрешенные доработки аэродинамики позволят конструкторам уже к первому Гран При сезона-2021 выйти на тот же уровень прижимной силы, что был в конце минувшего чемпионата. 

Однако глава Mercedes F1 Тото Вольф считает, что эти оценки слишком оптимистичны. «Мне так не кажется, – сказал он в Абу-Даби. – Аэродинамику днища у задних колес подрезали очень значительно, и чтобы все отыграть, потребуется время. 

Пока мы прошли только половину пути в работе над машиной для следующего года, и я не думаю, что мы вернемся к прежним показателям. Кроме того, шины станут чуть жестче. Потому мне не кажется, что мы увидим те же времена на круге, как в этом сезоне. Уж как минимум не в первой половине чемпионата».

Стоит отметить, что у Формулы 1 не будет возможности провести прямое сравнение машин 2020 и 2021 года до середины лета. Гонки, которые входят в новый календарь, в прошедшем сезоне были отменены. 

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Pirelli к 2021 году внесла изменения к конструкцию силового корда шин, чтобы сделать их более выносливыми и не допустить повторения отказов, случившихся прошлым летом в Сильверстоуне. 

Главный гоночный инженер Williams Дэйв Робсон предсказал, что падение темпа точно не превысит одной секунду на круге. 

«Думаю, когда мы окончательно разберемся с резиной, внимательно изучив все данные и ее воздействие на аэродинамику, то сможем давать более точные оценки, – объяснил он. – Но что-то отыграть точно получится. 

Мне не кажется, что мы поедем медленнее на целую секунду. Но также я не думаю, что [за зиму] получится полностью отыграть все потери. В целом шины стали медленнее, но это компенсируется тем, что они теперь крепче и более выносливые».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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